Сергей Мозякин стал обладателем приза «Золотая клюшка»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин получил приз «Золотая клюшка», вручаемый самый ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В регулярном чемпионате-2016/17 Мозякин набрал 85 (48+37) очков, добавив ещё 24 (7+17) очка в
Прежние обладатели приза:
2008/09 Данис Зарипов («Ак Барс»);
2009/10 Александр Радулов («Салават Юлаев»);
2010/11 Александр Радулов («Салават Юлаев»);
2011/12 Александр Радулов («Салават Юлаев»);
2012/13 Сергей Мозякин («Металлург» Мг);
2013/14 Сергей Мозякин («Металлург» Мг);
2014/15 Александр Радулов (ЦСКА);
2015/16 Сергей Мозякин («Металлург» Мг).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter