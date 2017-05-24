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24 мая 2017, 19:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Зиновьев: Решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ неправомерно

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из числа участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является неправомерным. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Сергей Зиновьев.

Зиновьев: Решение об исключении новокузнецкого Металлурга из КХЛ неправомерно - Фото Увеличить
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Решение о выводе «Металлурга» из КХЛ было принято в среду.

«Мы до конца верили, что у нас будет время все исправить. Это решение идет вразрез с регламентом, от которого мы отталкиваемся. Лига совершила проступок», — сказал Зиновьев.

На вопрос, будет ли клуб отстаивать свои права в суде, Зиновьев ответил: «Мы будем консультироваться, решение лиги неправомерно. Разум не возобладал над вопросами коммерциализации. Нам бы могли сказать об этом в начале чемпионата, а не в конце».

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что просил совет директоров лиги оставить новокузнецкий клуб в КХЛ на следующий сезон. «Это правда, что я просил предоставить новокузнецкому “Металлургу” один год на исправление ситуации. Но уже думать поздно, решение принято», — сказал Величкин.

Новокузнецкая команда выступала в КХЛ с самого первого чемпионата лиги (2008 год) и ни разу не попадала в плей- офф.

Металлург Нк
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