Зиновьев: Решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ неправомерно
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из числа участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является неправомерным. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Сергей Зиновьев.
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Решение о выводе «Металлурга» из КХЛ было принято в среду.
«Мы до конца верили, что у нас будет время все исправить. Это решение идет вразрез с регламентом, от которого мы отталкиваемся. Лига совершила проступок», — сказал Зиновьев.
На вопрос, будет ли клуб отстаивать свои права в суде, Зиновьев ответил: «Мы будем консультироваться, решение лиги неправомерно. Разум не возобладал над вопросами коммерциализации. Нам бы могли сказать об этом в начале чемпионата, а не в конце».
Новокузнецкая команда выступала в КХЛ с самого первого чемпионата лиги (2008 год) и ни разу не попадала в плей- офф.
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