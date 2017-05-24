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24 мая 2017, 19:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА хочет переподписать Капризова, Кутузова, Сорокина и Да Косту

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о планах переподписать контракты с несколькими хоккеистами.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о планах <span class=error>переподписать</span> контракты с несколькими хоккеистами. Увеличить
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«Кирилл Капризов — член хоккейной команды ЦСКА. Он будет в открытом доступе для болельщиков и журналистов. Никаких вопросов не будет. Встречался с его папой. Мы в формате переговоров. Сделали предложение Кутузову о продлении соглашения на новых условиях, по спортивной составляющей мяч на его стороне. Ведём переговоры по продлению контракта Сорокина, в ближайшее время объявим об этом. Вопрос по контракту Сергея Фёдорова не в моей компетенции, а в компетенции наблюдательного совета. Да Коста получил предложение, ждём от него и агента движений в нашу сторону», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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