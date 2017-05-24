ЦСКА хочет переподписать Капризова, Кутузова, Сорокина и Да Косту

«Кирилл Капризов — член хоккейной команды ЦСКА. Он будет в открытом доступе для болельщиков и журналистов. Никаких вопросов не будет. Встречался с его папой. Мы в формате переговоров. Сделали предложение Кутузову о продлении соглашения на новых условиях, по спортивной составляющей мяч на его стороне. Ведём переговоры по продлению контракта Сорокина, в ближайшее время объявим об этом. Вопрос по контракту Сергея Фёдорова не в моей компетенции, а в компетенции наблюдательного совета. Да Коста получил предложение, ждём от него и агента движений в нашу сторону», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.