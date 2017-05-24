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24 мая 2017, 19:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА не рассматривал кандидатуры Вячеслава Быкова на пост главного тренера

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как принималось решение о назначении на пост главного тренера «армейского» клуба Игоря Никитина. Напомним, предыдущие несколько сезонов ЦСКА руководил Дмитрий Квартальнов, наибольшим достижением которого стал выход в финал Кубка Гагарина.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал как принималось решение о назначении на пост главного тренера армейского клуба Игоря Никитина. Увеличить
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«Решение по назначению Игоря Никитина принималось обыкновенно. Взвесили, обозначили кандидатуры. Разговоры об Андрее Николишине разводили вы, а не мы. Конечно, мы рассматривали несколько кандидатур. Вячеслава Быкова в шорт-листе не было.

В ближайшее время мы рассмотрим кандидатуры будущих помощников Игоря Никитина в штабе ЦСКА. До начала тренировочного процесса определимся и с удовольствием вам скажем», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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