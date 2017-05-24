Дмитрий Чернышенко: «Металлург» был последним по всем параметрам нашего рейтинга

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ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ «КУЗНИ»

— Правление смягчило предложения лиги, — заявил Чернышенко. — Сегодня Совет директоров КХЛ утвердил основные направления развития лиги до 2023 года. Нам поручено разработать саму стратегию к 30 ноября.

Цитата Решение по «Кузне» не имеет отношение к школе. Если «Металлург» будет играть в ВХЛ, там есть обязательство иметь свою школу. Достижения игроков не относятся к успехам клуба КХЛ. Школа не входит в контур клуба. Затраты на Высшую лигу ниже, поэтому высвободившиеся деньги могут пойти на направления, дающие больший результат. Школа будет работать и поставлять игроков.

Сожалеем об эмоционально реакции, но у клуба была возможность к этому подготовиться. В прошлом сезоне сменился менеджмент «Металлурга», но ситуацию не изменили.

О МНОГОЛЕТНЕЙ СТРАТЕГИИ

— В следующем сезоне выступят 27 клубов. В соответствии с комплексной оценкой всех клубов введена новая процедура оценки по восьми параметрам, составляющим рейтинг. Два самых слабых клуба должны были покинуть лигу. «Медвешчак» не подал документы на следующий сезон. Новокузнецкий «Металлург» оказался последним по всем параметрам введенного рейтинга. В остальном состав участников не изменился.

В дальнейшем планируется уменьшение количества участников до 24. Перед сезоном-18/19 еще три клуба перейдут из КХЛ в ВХЛ. Высшую лигу ждет серьезное укрепление, и ее престиж будет повышаться.

Согласно новой стратегии, доходы должны составить 12 миллиардов рублей и перевести к снижению из бюджета и компаний с госучастием к 2023 году. Эта сумма пойдет на подготовку кадрового резерва и нашей сборной.

О РЕЙТИНГЕ КЛУБОВ

— Рейтинг будет публичным. Для каждого сезона будет своя развесовка. Сейчас основной вес дается спортивным достижениям клуба. Мы опубликуем рейтинг и покажем распределение, а также трех следующих кандидатов на выбывание. Среди восьми критериев — телевизионный рейтинг, бюджетное финансирование, задолженности клубов, вместимость дворца и другие.

Цитата Лиге нужна более конкурентная среда, и разрыв в восемь раз между топовыми и аутсайдерами говорит о сильной разбалансирование клубов нашей лиги. Даже у некоторых клубов ВХЛ посещаемость в два раза выше. Зритель не приходил на игры.

Новички лиги? У нас есть несколько кандидатов как из традиционных хоккейных стран, так и новых для хоккея. Мы наблюдаем большой интерес из Азии. Сейчас мы проводим комплексную оценку и анализ.

О ЗАРПЛАТАХ И ДОЛГАХ

— В следующем сезоне будет снижен потолок зарплат до 900 миллионов рублей. Через год будет снижение до 850. Сохранятся льготы по индивидуальным премиям и за призовые места. Штраф за превышение потолка останется на уровне 20%. Но уже с сезона-19/20 вводится жесткий потолок, который нельзя превышать. Будет опция о выведении за потолок одной звезды клуба. Наиболее резкое снижение мы ожидаем к сезону-20/21- 600 миллионов и по две выведенных звезды в каждой команде.

Лига приняла серьезное решение относительно должников по зарплатам. Семь клубов регулярно задерживают ее, и средняя продолжительность задержки составляет более 200 дней. Общий размер задолженности в этом сезоне более миллиарда рублей. Лига не будет с этим мириться. До наступления жестких требований регламента решили, что на клубы, которые не погасят долги до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20% от суммы задолженности.

Доходы от налога на роскошь переходят в стабилизационный фонд. По 60 миллионов ежегодно от него в рамках соглашения с ФХР идет на специальные программы федерации.

ОБ ИНОСТРАННЫХ КЛУБАХ

— КХЛ — лига международная и продолжает эффективно развиваться. Это большое российское завоевание. Вектор — на международное развитие. Мы уверены, что российских клубов всегда будет большинство, при этом слабые клубы, не добавляющие привлекательности лиге, имеет смысл заменить сильными иностранными участниками. На нашем рынке недостаточно хоккеистов высокого уровня для такого количества клубов. Существующая политика ограничения легионеров не даст привлекать достаточное количества иностранцев, и за счет них поднимать уровень. Лига не может развиваться дальше, находясь в псевдотисках.

Не исключаю, что у нас будет большее разделение по конференциям. Если у нас будет сильный прирост на Востоке. С точки зрения логистики это будет правильно.

Евгений БЕЛОУСОВ

из Москвы.