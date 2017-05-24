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24 мая 2017, 18:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Прохоров: Исключение «Металлурга» из КХЛ скажется на детском хоккее в Новокузнецке

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Исключение «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) скажется на развитии детского хоккея в Новокузнецке. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион Виталий Прохоров.

Прохоров: Исключение Металлурга из КХЛ скажется на детском хоккее в Новокузнецке - Фото Увеличить
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В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении «Металлурга» из числа участников лиги.

«Для детей и родителей команда КХЛ является большим двигателем и стимулом. Возможно, дети будут уезжать за границу. Для школы “Металлурга” — это большой минус. С другой стороны, у клубов Высшей хоккейной лиги тоже есть школы и люди оттуда все равно попадают в систему», — сказал Прохоров.

Также 50-летний специалист рассказал, что обдумывает свое возвращение на тренерский мостик. «Рассматриваю вариант возвращения к тренерской деятельности, в том числе и в качестве главного тренера команды КХЛ», — отметил Прохоров.

Металлург Нк
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