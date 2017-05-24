Стратегия развития КХЛ должна привести к снижению госфинансирования на 12 млрд руб

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«В соответствии с принятой стратегией, мы должны принести клубам дополнительные 12 млрд рублей и при этом привести к снижению некоммерческое финансирование, т. е. из государственного бюджета на 12 млрд к 2023 году», — сказал Чернышенко.

Ранее совет директоров КХЛ принял решение, что в сезоне-2017/18 будут выступать 27 клубов, после чего планируется сокращение команд до 24.