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24 мая 2017, 18:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Стратегия развития КХЛ должна привести к снижению госфинансирования на 12 млрд руб

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стратегия развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 2017 по 2023 годы должна привести к снижению некоммерческого финансирования клубов лиги на 12 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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«В соответствии с принятой стратегией, мы должны принести клубам дополнительные 12 млрд рублей и при этом привести к снижению некоммерческое финансирование, т. е. из государственного бюджета на 12 млрд к 2023 году», — сказал Чернышенко.

Ранее совет директоров КХЛ принял решение, что в сезоне-2017/18 будут выступать 27 клубов, после чего планируется сокращение команд до 24.
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