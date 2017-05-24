«Медвешчак» попрощался с КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лига подтвердила, до свидания, КХЛ. Это был чудесный опыт. Спасибо вам за всё», — говорится в сообщении пресс-службы хорватского клуба.

«Медвешчак» выступал в КХЛ с 2013 года. Также руководство Лиги приняло решение исключить из состава команд новокузнецкий «Металлург». Ранее возможность исключения «Металлурга» из КХЛ подверг критике известный тренер Вячеслав Быков.