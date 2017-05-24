Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29856510/
24 мая 2017, 18:50 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Медвешчак» попрощался с КХЛ

Хорватский «Медвешчак» попрощался с Континентальной хоккейной лигой, из которой был исключён начиная с сезона-2017/18, о чём ранее сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Хорватский Медвешчак попрощался с Континентальной хоккейной лигой из которой был исключён начиная с сезона-2017/18 о чём ранее сообщил президент <span class=error>КХЛ</span> Дмитрий <span class=error>Чернышенко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лига подтвердила, до свидания, КХЛ. Это был чудесный опыт. Спасибо вам за всё», — говорится в сообщении пресс-службы хорватского клуба.

«Медвешчак» выступал в КХЛ с 2013 года. Также руководство Лиги приняло решение исключить из состава команд новокузнецкий «Металлург». Ранее возможность исключения «Металлурга» из КХЛ подверг критике известный тренер Вячеслав Быков.

Металлург Нк
Новости Матчи Состав Статистика
Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Прохоров: Исключение «Металлурга» из КХЛ скажется на детском хоккее в Новокузнецке

Прохоров: Исключение «Металлурга» из КХЛ скажется на детском хоккее в Новокузнецке

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Исключение «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) скажется на развитии детского хоккея в Новокузнецке. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион Виталий Прохоров.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото