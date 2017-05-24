Сергей Бобровский: Исключение «Кузни» — ужасная новость. Разрушать легче, чем строить
Вратарь «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский раскритиковал руководство КХЛ за принятое решение исключить из чемпионата новокузнецкий «Металлург», которые и воспитал голкипера. По словам одного из лучших вратарей мира, Новокузнецк жил хоккеем.
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«Ужасная новость. Для клуба, для города, для области, — сказал Бобровский. — Город жил хоккеем. У клуба богатая история, он воспитал немало хороших ребят и мог продолжать поставлять молодых парней для ведущих клубов КХЛ, для сборной России. Сложно будет удержать школу без команды мастеров. Разрушать легче, чем строить. Для
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