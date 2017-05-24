Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29856356/
24 мая 2017, 18:37 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Сергей Бобровский: Исключение «Кузни» — ужасная новость. Разрушать легче, чем строить

Вратарь «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский раскритиковал руководство КХЛ за принятое решение исключить из чемпионата новокузнецкий «Металлург», которые и воспитал голкипера. По словам одного из лучших вратарей мира, Новокузнецк жил хоккеем.

Вратарь раскритиковал руководство <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ужасная новость. Для клуба, для города, для области, — сказал Бобровский. — Город жил хоккеем. У клуба богатая история, он воспитал немало хороших ребят и мог продолжать поставлять молодых парней для ведущих клубов КХЛ, для сборной России. Сложно будет удержать школу без команды мастеров. Разрушать легче, чем строить. Для кого-то это просто очередное принятое решение, а для тысяч мальчишек со всей области это потеря мотивации, потеря мечты. Печально».

Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Нк
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае