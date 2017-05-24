КХЛ планирует исключать не менее двух клубов в ближайшие четыре сезона
КХЛ планирует сократить количество участников чемпионата до 24 команд к сезону-2018/19.
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Через год лига рассчитывает исключить из числа участников еще три команды. В соответствии с графиком вступления и выхода клубов КХЛ, в сезоне-2019/20 и 2020/2021 лигу покинут еще 4 команды, а на их место придут иностранные клубы.
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