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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29855758/
24 мая 2017, 17:55 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чернышенко: Клубы КХЛ, которые не погасят долги до 1 июля, будут оштрафованы

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае непогашения долгов до 1 июля будут оштрафованы на 20 процентов от суммы задолженности. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

На них будет наложен штраф в размере 20 от суммы долга. Увеличить
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«Лига приняла серьезное решение по должникам. Есть семь клубов, которые регулярно задерживают выплаты, общий размер задолженности составляет более 1 млрд рублей. На клубы, которые не погасят свою задолженность до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20% от суммы долга», — сказал президент КХЛ.

Клубы должны были прислать соответствующие документы в КХЛ о выполнении финансовых обязательств до 30 апреля.

Ранее Чернышенко сообщил, что ряд клубов еще не предоставил гарантии. Лига подтверждала получение необходимых бумаг только от 16 клубов, у остальных 13 были запрошены уточняющие документы.
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