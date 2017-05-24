Чернышенко: Клубы КХЛ, которые не погасят долги до 1 июля, будут оштрафованы
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае непогашения долгов до 1 июля будут оштрафованы на 20 процентов от суммы задолженности. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
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«Лига приняла серьезное решение по должникам. Есть семь клубов, которые регулярно задерживают выплаты, общий размер задолженности составляет более 1 млрд рублей. На клубы, которые не погасят свою задолженность до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20% от суммы долга», — сказал президент КХЛ.
Клубы должны были прислать соответствующие документы в КХЛ о выполнении финансовых обязательств до 30 апреля.
Ранее Чернышенко сообщил, что ряд клубов еще не предоставил гарантии. Лига подтверждала получение необходимых бумаг только от 16 клубов, у остальных 13 были запрошены уточняющие документы.
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