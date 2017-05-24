Чернышенко: Клубы КХЛ, которые не погасят долги до 1 июля, будут оштрафованы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лига приняла серьезное решение по должникам. Есть семь клубов, которые регулярно задерживают выплаты, общий размер задолженности составляет более 1 млрд рублей. На клубы, которые не погасят свою задолженность до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20% от суммы долга», — сказал президент КХЛ.

Клубы должны были прислать соответствующие документы в КХЛ о выполнении финансовых обязательств до 30 апреля.

Ранее Чернышенко сообщил, что ряд клубов еще не предоставил гарантии. Лига подтверждала получение необходимых бумаг только от 16 клубов, у остальных 13 были запрошены уточняющие документы.