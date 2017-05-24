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24 мая 2017, 18:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Потолок зарплат КХЛ будет снижаться, в сезоне-2020/21 он составит 600 млн руб

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) введет жесткий потолок зарплат, в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 — 600 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей. Увеличить
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«С сезона-2020/21 будет введен жесткий потолок зарплат в 600 млн рублей, до этого потолок будет зафиксирован на уровне 800 млн рублей», — сказал Чернышенко.
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Чернышенко: Клубы КХЛ, которые не погасят долги до 1 июля, будут оштрафованы

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае непогашения долгов до 1 июля будут оштрафованы на 20 процентов от суммы задолженности. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
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