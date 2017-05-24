Потолок зарплат КХЛ будет снижаться, в сезоне-2020/21 он составит 600 млн руб

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае непогашения долгов до 1 июля будут оштрафованы на 20 процентов от суммы задолженности. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.