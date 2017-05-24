КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»
Как стало известно «СЭ», на сегодняшнем заседании совета директоров КХЛ было принято решение исключить из чемпионата новокузнецкий «Металлург».
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«Кузня» выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования чемпионата новокузнецкий клуб ни разу не выходил в
«Кузня» воспитала многих хоккеистов, которые теперь выступают в других клубах КХЛ и НХЛ. Голкиперы Сергей Бобровский («Коламбус», НХЛ) и Илья Сорокин (ЦСКА), защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон», НХЛ), нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА) и Иван Телегин (ЦСКА).
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