КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»

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«Кузня» выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования чемпионата новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф Кубка Гагарина. Лучший результат команды — 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12.

«Кузня» воспитала многих хоккеистов, которые теперь выступают в других клубах КХЛ и НХЛ. Голкиперы Сергей Бобровский («Коламбус», НХЛ) и Илья Сорокин (ЦСКА), защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон», НХЛ), нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА) и Иван Телегин (ЦСКА).