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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29855104/
24 мая 2017, 17:11 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»

Как стало известно «СЭ», на сегодняшнем заседании совета директоров КХЛ было принято решение исключить из чемпионата новокузнецкий «Металлург».

КХЛ исключила новокузнецкий Металлург - Фото Увеличить
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«Кузня» выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования чемпионата новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф Кубка Гагарина. Лучший результат команды — 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12.

«Кузня» воспитала многих хоккеистов, которые теперь выступают в других клубах КХЛ и НХЛ. Голкиперы Сергей Бобровский («Коламбус», НХЛ) и Илья Сорокин (ЦСКА), защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон», НХЛ), нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА) и Иван Телегин (ЦСКА).

Металлург Нк
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