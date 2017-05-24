Никитин не изменит игру ЦСКА. Армейцы определились с тренером

Красно-синие, взорвавшие в конце апреля трансферный рынок КХЛ, долго не могли выбрать наставника после увольнения Дмитрия Квартальнова. Кандидатуру Андрея Николишина зарубили, а президент Игорь Есмантович в качестве главного тренера выглядел бы совсем комично — а был ведь и такой вариант. Главным тренером ЦСКА назначен бывший помощник уволенного Квартальнова — Игорь Никитин, который долгое время отказывался от всех предложений.

НОВОМУ ГЛАВНОМУ БУДЕТ НЕПРОСТО.

Игоря Никитина давно приглашали работать главным тренером. На моей памяти ему делали три предложения — дважды «Авангард», а один раз «Сибирь». Но он всегда отказывался. Формальный повод — работа в национальной команде. Никитин хотел поработать на чемпионате мира, затем на Кубке мира. Желание съездить на Олимпиаду у него не пропало, но главный тренер сборной просит 16 дней для подготовки к турниру и, конечно, Никитина отпустят из клуба. Уверен, что и он поставил такое условие перед работодателями, а они легко согласились. Это меньшая проблема.

Но Никитину будет очень непросто. Да, в прежнем ЦСКА он был этаким теневым боссом, которого все боялись. Проблема в том, что остаться таким на посту главного будет невозможно. Помощник всегда чуть ближе к команде, выполняет работу, которую главный не должен делать и, конечно, его даже чуть побаиваются. Не во всех командах так. Например, в «Динамо» все боялись Олега Знарка, а Харийса Витолиньша — нет, что потом ему очень помешало стать своим в команде. Теперь и Никитину надо подобрать себе помощников, таких как он. Но таких кандидатов немного.

Самое интересное, что в стиле игры команды никаких изменений не будет — увы. Это же не Дмитрий Квартальнов придумывал модель, при которой надо бежать и бросать из любых позиций. Это все Никитин. Да, последнее решение принимал главный тренер, но именно Никитин его убеждал действовать так, а не иначе. Игорь Валерьевич мог посадить игрока за малейшую провинность, за любую оплошность. Он не позволял хоккеистам хоть как-то выделяться. Это при нем Валерия Ничушкина окончательно стали рассматривать только как нападающего силового звена.

КОМАНДА ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТОЙ.

И в связи с этим, очень жаль, что Кирилл Капризов, Константин Окулов, да и Сергей Шумаков с Максимом Шалуновым (последние в меньшей степени) попадут к приверженцу строгих схем. Мы-то ждем развития, особенно от первых двух игроков, а им будет очень и очень непросто.

Отдельная тема — взаимоотношения с прессой. Мы много ругали Дмитрия Квартальнова за закрытость, за то, что он требовал закрывать двери на все замки и цепи. Но это же все шло именно от Игоря Никитина. А это значит, что никаких изменений не будет. Если Квартальнов хотя бы на пресс-конференциях устраивал шоу, то все слова Никитина после побед и поражений я могу написать сейчас. И ни в чем не ошибусь.

Корни этого страха еще из Омска. Там был какой-то случай (о котором уже все забыли). Игорь Никитин сказал что-то резкое на пресс-конференции, все это цитировали и получился небольшой скандал, связанный с взаимоотношениями с игроками. С тех пор он говорит лишь такими фразами, из которых понять ничего невозможно.

При этом мне пару раз удавалось поговорить с Никитиным по-настоящему. Недолго, но он вдруг начинал очень развернуто отвечать на вопросы, объяснять позицию по тем или иным игрокам, рассказывать, почему тренеры сделали так, а не иначе. Только это у него случалось раз в год и с гарантией, что цитаты не появятся в прессе.

И ВСЕ-ТАКИ ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР.

Но раз в год — это мало. Тренировки по-прежнему будут закрытыми, журналистов никуда не будут пускать, а болельщиков у клуба не добавится. Плюс через какое-то время он не выдержит давления, так как его округлые фразы быстро начнут раздражать.

Нет особой радости и среди хоккеистов, с которыми удалось связаться. Многие предполагают, что все по-прежнему будут ходить на стадион, как на тяжкую работу, которая хорошо оплачивается. Никакого удовольствия от хоккея они получать не будут, а у парней будут грустные и уставшие глаза через два дня после выхода из отпуска.

И все-таки для ЦСКА — это идеальный выбор. Никитину не позволили уйти вместе с Дмитрием Квартальновым, так как в прошлом сезоне Игорь Валерьевич получил отличный контракт, квартиру и машину. Ему не придется знакомиться с составом, а хоккеисты знают правила игры. Новичкам придется тяжело, да и нет уверенности, что ему нужны некоторые ребята, которых скупили весной. Но Вячеслав Быков отказался, кандидатуру президента не утвердил попечительский совет, и все было решено.

Уверен, что сам тренер не слишком счастлив. Теперь он остался без прикрытия.

Алексей ШЕВЧЕНКО.