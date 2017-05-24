Никитин не изменит игру ЦСКА. Армейцы определились с тренером
Главным тренером ЦСКА назначен бывший помощник уволенного Квартальнова.
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НОВОМУ ГЛАВНОМУ БУДЕТ НЕПРОСТО.
Игоря Никитина давно приглашали работать главным тренером. На моей памяти ему делали три предложения — дважды «Авангард», а один раз «Сибирь». Но он всегда отказывался. Формальный повод — работа в национальной команде. Никитин хотел поработать на чемпионате мира, затем на Кубке мира. Желание съездить на Олимпиаду у него не пропало, но главный тренер сборной просит 16 дней для подготовки к турниру и, конечно, Никитина отпустят из клуба. Уверен, что и он поставил такое условие перед работодателями, а они легко согласились. Это меньшая проблема.
Но Никитину будет очень непросто. Да, в прежнем ЦСКА он был этаким теневым боссом, которого все боялись. Проблема в том, что остаться таким на посту главного будет невозможно. Помощник всегда чуть ближе к команде, выполняет работу, которую главный не должен делать и, конечно, его даже чуть побаиваются. Не во всех командах так. Например, в «Динамо» все боялись Олега Знарка, а Харийса Витолиньша — нет, что потом ему очень помешало стать своим в команде. Теперь и Никитину надо подобрать себе помощников, таких как он. Но таких кандидатов немного.
Самое интересное, что в стиле игры команды никаких изменений не будет — увы. Это же не Дмитрий Квартальнов придумывал модель, при которой надо бежать и бросать из любых позиций. Это все Никитин. Да, последнее решение принимал главный тренер, но именно Никитин его убеждал действовать так, а не иначе. Игорь Валерьевич мог посадить игрока за малейшую провинность, за любую оплошность. Он не позволял хоккеистам хоть
КОМАНДА ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТОЙ.
И в связи с этим, очень жаль, что Кирилл Капризов, Константин Окулов, да и Сергей Шумаков с Максимом Шалуновым (последние в меньшей степени) попадут к приверженцу строгих схем.
Отдельная тема — взаимоотношения с прессой. Мы много ругали Дмитрия Квартальнова за закрытость, за то, что он требовал закрывать двери на все замки и цепи. Но это же все шло именно от Игоря Никитина. А это значит, что никаких изменений не будет. Если Квартальнов хотя бы на
Корни этого страха еще из Омска. Там был
При этом мне пару раз удавалось поговорить с Никитиным
И
Но раз в год — это мало. Тренировки
Нет особой радости и среди хоккеистов, с которыми удалось связаться. Многие предполагают, что все
И
Уверен, что сам тренер не слишком счастлив. Теперь он остался без прикрытия.
Алексей ШЕВЧЕНКО.
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