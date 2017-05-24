Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29853958/
24 мая 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Величкин: «Магнитка» договорилась о продлении контракта с хоккеистом Осалой

БАРВИХА (Московская область), 24 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Руководство магнитогорского «Металлурга» договорилось о продлении контракта с финским нападающим Оскаром Осалой, сообщил агентству «Р-Спорт» вице-президент хоккейного клуба Геннадий Величкин.

Контракт нападающего с «Магниткой» истек 30 апреля. Финн провел в магнитогорском клубе последние три с половиной сезона, дважды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 годах). С 2008 по 2011 год Осала играл в системе клубов «Вашингтон» и «Каролина», в НХЛ провел три матча. В составе сборной Финляндии Осала занял четвертое место на ЧМ-2017, проиграв в матче за бронзу команде России.

«Как я и говорил, вопрос будем решать после чемпионата мира. Мы провели переговоры и достигли договоренности о продлении контракта. Подписи на контракте еще не стоит, поэтому не могу сказать, что вопрос окончательно закрыт. С подписанием Осалы мы закрываем вопрос о легионерах в команде», — сказал Величкин.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Илья Воробьев: Крис Ли покинет «Магнитку»

Илья Воробьев: Крис Ли покинет «Магнитку»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев подчеркнул, что на данный момент идет обсуждение состава команды на новый сезон. По его словам, клуб ведет переговоры о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота