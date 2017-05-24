Величкин: «Магнитка» договорилась о продлении контракта с хоккеистом Осалой

Контракт нападающего с «Магниткой» истек 30 апреля. Финн провел в магнитогорском клубе последние три с половиной сезона, дважды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 годах). С 2008 по 2011 год Осала играл в системе клубов «Вашингтон» и «Каролина», в НХЛ провел три матча. В составе сборной Финляндии Осала занял четвертое место на ЧМ-2017, проиграв в матче за бронзу команде России.

«Как я и говорил, вопрос будем решать после чемпионата мира. Мы провели переговоры и достигли договоренности о продлении контракта. Подписи на контракте еще не стоит, поэтому не могу сказать, что вопрос окончательно закрыт. С подписанием Осалы мы закрываем вопрос о легионерах в команде», — сказал Величкин.