Степан Хрипунов остаётся в «Салавате Юлаеве»
Нападающий Степан Хрипунов заключил новое соглашение с «Салаватом Юлаевым».
Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между хоккеистом и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на два года.
В прошлом сезоне Хрипунов за 53 матча за уфимскую команду набрал 9 (2+7) очков. Ранее хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге и «Торос» в Высшей хоккейной лиге.
В следующем году хоккеист будет выходить на площадку под 13-м номером.
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