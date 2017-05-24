Степан Хрипунов остаётся в «Салавате Юлаеве»

Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между хоккеистом и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Хрипунов за 53 матча за уфимскую команду набрал 9 (2+7) очков. Ранее хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге и «Торос» в Высшей хоккейной лиге.

В следующем году хоккеист будет выходить на площадку под 13-м номером.