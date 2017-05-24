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24 мая 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Степан Хрипунов остаётся в «Салавате Юлаеве»

Нападающий Степан Хрипунов заключил новое соглашение с «Салаватом Юлаевым».

Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между хоккеистом и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Хрипунов за 53 матча за уфимскую команду набрал 9 (2+7) очков. Ранее хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге и «Торос» в Высшей хоккейной лиге.

В следующем году хоккеист будет выходить на площадку под 13-м номером.

Салават Юлаев
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