ЦСКА поставил на помощника
44-летний специалист Игорь Никитин назначен главным тренером хоккейного ЦСКА. В последние годы бывший хоккеист российских команд и сборной Казахстана работал в тренерском штабе Дмитрия Квартальнова в клубе, а также одним из помощников Олега Знарка в сборной России.
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Игорь Никитин назначен главным тренером хоккейного ЦСКА. Эта должность оставалась вакантной с момента увольнения из клуба предыдущего наставника команды Дмитрия Квартальнова, случившегося сразу после вылета армейцев во втором раунде
«Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной, — отметил президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.
— Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА — выиграть Кубок Гагарина.
Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке.
Квартальнов проработал в качестве главного тренера ЦСКА три года, за которые успел трижды выиграть Кубок континента, вручаемый за победу в регулярном чемпионате КХЛ, а также добраться в Кубке Гагарина до финала в 2016 году.
В нынешнем сезоне выступление
Игорь Никитин, поиграв за
Сначала он был приглашен в «Авангард» в качестве помощника Сергея Герсонского в 2008 году, но по ходу сезона дважды становился исполняющим обязанности рулевого команды, выдав в том числе семиматчевую победную серию в регулярном чемпионате.
В итоге «Авангард» под руководством Никитина прорвался в
Несмотря на поражение во втором раунде от «Ак Барса», работа Никитина была признана успешной, и он продолжил работу с омичами.
В конце сезона 2009/10 Никитин был отстранен от работы главным тренером и переведен на должность ассистента возглавившего команду финна Раймо Сумманена, вместе с которым был уволен из клуба по ходу следующего сезона.
С тех пор Никитин работал в связке с Квартальновым, став помощником специалиста сначала в новосибирской «Сибири», а затем перебравшись вместе с ним в московский ЦСКА.
С 2011 года Никитин вошел в тренерский штаб сборной России, оставшись там и после назначения Олега Знарка, у которого он является одним из ассистентов.
Кроме того, Никитин в тандеме с Олегом Браташом работает с «олимпийской» сборной России. Например, под их руководством российские хоккеисты, уже вылетевшие на тот момент из Кубка Гагарина, играли серию матчей Еврочелленджа в преддверии ЧМ-2017, пока Олег Знарок со СКА побеждал в
Никитин родился в
В 1998 году в составе сборной Казахстана он принял участие в Олимпийских играх в Нагано, а годом позже стал чемпионом Азиатских игр.
В клубной карьере защитник в 1996 году выиграл чемпионат МХЛ, в 2004 году завоевал звание чемпиона России, а за три года до этого становился обладателем Кубка европейских чемпионов.
В качестве тренера Никитин принимал участие в двух победных для сборной России чемпионатах мира — 2012 и 2015.
Особенно интересно, как Никитин будет руководить ЦСКА, учитывая, что он работал в штабе Квартальнова, а стиль этого наставника является, пожалуй, самым нелюбимым для интересующихся КХЛ зрителей.
Напомним, что московский ЦСКА, на протяжении трех лет выигрывавший регулярный чемпионат КХЛ, так и не смог под руководством Квартальнова дотянуться до главной цели.
В 2015 году армейцы Москвы проиграли финал Западной конференции будущему обладателю Кубка СКА, ведя по ходу серии по матчам 3−0.
На следующий год ЦСКА добрался до финала Кубка Гагарина, взяв попутно убедительный реванш у СКА (4−0), но в главной серии сезона уступил магнитогорскому «Металлургу» (3−4).
Поражение во втором раунде
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