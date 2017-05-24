ЦСКА поставил на помощника

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игорь Никитин назначен главным тренером хоккейного ЦСКА. Эта должность оставалась вакантной с момента увольнения из клуба предыдущего наставника команды Дмитрия Квартальнова, случившегося сразу после вылета армейцев во втором раунде плей-офф КХЛ после противостояния с ярославским «Локомотивом» (2−4).

«Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной, — отметил президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

— Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА — выиграть Кубок Гагарина.

Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке.

Квартальнов проработал в качестве главного тренера ЦСКА три года, за которые успел трижды выиграть Кубок континента, вручаемый за победу в регулярном чемпионате КХЛ, а также добраться в Кубке Гагарина до финала в 2016 году.

В нынешнем сезоне выступление красно-синих в плей-офф было признано провальным, поскольку руководство явно не рассчитывало на меньшее, нежели финал конференции и равное противостояние с питерским СКА, ну, а задачей клуба была победа в Кубке Гагарина.

Игорь Никитин, поиграв за усть-каменогорское «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик», «Авангард» и «Сибирь» за время карьеры хоккеиста, свою тренерскую работу начал в Омске.

Сначала он был приглашен в «Авангард» в качестве помощника Сергея Герсонского в 2008 году, но по ходу сезона дважды становился исполняющим обязанности рулевого команды, выдав в том числе семиматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

В итоге «Авангард» под руководством Никитина прорвался в плей-офф, где в первом раунде сенсационно выбил из борьбы уфимский «Салават Юлаев», являвшийся на тот момент действующим обладателем Кубка Гагарина.

Несмотря на поражение во втором раунде от «Ак Барса», работа Никитина была признана успешной, и он продолжил работу с омичами.

В конце сезона 2009/10 Никитин был отстранен от работы главным тренером и переведен на должность ассистента возглавившего команду финна Раймо Сумманена, вместе с которым был уволен из клуба по ходу следующего сезона.

С тех пор Никитин работал в связке с Квартальновым, став помощником специалиста сначала в новосибирской «Сибири», а затем перебравшись вместе с ним в московский ЦСКА.

С 2011 года Никитин вошел в тренерский штаб сборной России, оставшись там и после назначения Олега Знарка, у которого он является одним из ассистентов.

Кроме того, Никитин в тандеме с Олегом Браташом работает с «олимпийской» сборной России. Например, под их руководством российские хоккеисты, уже вылетевшие на тот момент из Кубка Гагарина, играли серию матчей Еврочелленджа в преддверии ЧМ-2017, пока Олег Знарок со СКА побеждал в плей-офф КХЛ.

Никитин родился в Усть-Каменогорске, тогда еще СССР, а теперь являющемся городом Казахстана. Собственно, поэтому он в итоге и принял решение играть за сборную этой страны.

В 1998 году в составе сборной Казахстана он принял участие в Олимпийских играх в Нагано, а годом позже стал чемпионом Азиатских игр.

В клубной карьере защитник в 1996 году выиграл чемпионат МХЛ, в 2004 году завоевал звание чемпиона России, а за три года до этого становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

В качестве тренера Никитин принимал участие в двух победных для сборной России чемпионатах мира — 2012 и 2015.

Особенно интересно, как Никитин будет руководить ЦСКА, учитывая, что он работал в штабе Квартальнова, а стиль этого наставника является, пожалуй, самым нелюбимым для интересующихся КХЛ зрителей.

Напомним, что московский ЦСКА, на протяжении трех лет выигрывавший регулярный чемпионат КХЛ, так и не смог под руководством Квартальнова дотянуться до главной цели.

В 2015 году армейцы Москвы проиграли финал Западной конференции будущему обладателю Кубка СКА, ведя по ходу серии по матчам 3−0.

На следующий год ЦСКА добрался до финала Кубка Гагарина, взяв попутно убедительный реванш у СКА (4−0), но в главной серии сезона уступил магнитогорскому «Металлургу» (3−4).