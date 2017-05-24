Кожевников: Стиль игры ЦСКА поменяется с приходом Никитина на пост главного тренера

ЦСКА объявил о назначении Никитина на пост главного тренера команды в среду.

«Не думаю, что в ПХК ЦСКА с назначением Игоря Никитина все останется как при Квартальнове. Думаю, что стиль поменяется, хоккей будет другим. Я помню Никитина по работе в “Авангарде”, в Омске его команда показывала хорошую игру. Должно получиться у него в ЦСКА», — сказал Кожевников по телефону.

По мнению собеседника агентства, у Никитина должно хватить опыта работы главным тренером, несмотря на то что большую часть тренерской карьеры он был ассистентом.

«Опыт у него есть, главным тренером он работал. Создается новая команда, он же не пришел туда, где одни старые игроки. Напротив, много новичков, у него есть авторитет. Не думаю, что с этим (опытом) будут проблемы», — отметил бывший нападающий сборной СССР.