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24 мая 2017, 14:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Кожевников: Стиль игры ЦСКА поменяется с приходом Никитина на пост главного тренера

КАЗАНЬ, 24 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Московский хоккейный клуб ЦСКА поменяет свой игровой стиль с появлением у руля команды Игоря Никитина, который ранее работал помощником возглавлявшего армейцев Дмитрия Квартальнова, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

ЦСКА объявил о назначении Никитина на пост главного тренера команды в среду.

«Не думаю, что в ПХК ЦСКА с назначением Игоря Никитина все останется как при Квартальнове. Думаю, что стиль поменяется, хоккей будет другим. Я помню Никитина по работе в “Авангарде”, в Омске его команда показывала хорошую игру. Должно получиться у него в ЦСКА», — сказал Кожевников по телефону.

По мнению собеседника агентства, у Никитина должно хватить опыта работы главным тренером, несмотря на то что большую часть тренерской карьеры он был ассистентом.

«Опыт у него есть, главным тренером он работал. Создается новая команда, он же не пришел туда, где одни старые игроки. Напротив, много новичков, у него есть авторитет. Не думаю, что с этим (опытом) будут проблемы», — отметил бывший нападающий сборной СССР.

ЦСКА в сезоне-2016/17 выиграл регулярный чемпионат КХЛ, но в четвертьфинале плей-офф уступил ярославскому «Локомотиву».

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