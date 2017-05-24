Кожевников: Стиль игры ЦСКА поменяется с приходом Никитина на пост главного тренера
КАЗАНЬ, 24 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Московский хоккейный клуб ЦСКА поменяет свой игровой стиль с появлением у руля команды Игоря Никитина, который ранее работал помощником возглавлявшего армейцев Дмитрия Квартальнова, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
ЦСКА объявил о назначении Никитина на пост главного тренера команды в среду.
«Не думаю, что в ПХК ЦСКА с назначением Игоря Никитина все останется как при Квартальнове. Думаю, что стиль поменяется, хоккей будет другим. Я помню Никитина по работе в “Авангарде”, в Омске его команда показывала хорошую игру. Должно получиться у него в ЦСКА», — сказал Кожевников по телефону.
По мнению собеседника агентства, у Никитина должно хватить опыта работы главным тренером, несмотря на то что большую часть тренерской карьеры он был ассистентом.
«Опыт у него есть, главным тренером он работал. Создается новая команда, он же не пришел туда, где одни старые игроки. Напротив, много новичков, у него есть авторитет. Не думаю, что с этим (опытом) будут проблемы», — отметил бывший нападающий сборной СССР.
ЦСКА в сезоне-2016/17 выиграл регулярный чемпионат КХЛ, но в четвертьфинале
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