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Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в “Куньлуне”, контракт будет заключён сроком на один сезон», — отметил источник.

В минувшем сезоне Костицын выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач. Коэффициент полезности «+9».