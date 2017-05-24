Максим Рыбин перешёл в «Северсталь»

Об этом сообщил череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги.

Сезон-2016/17 нападающий провёл в тольяттинской «Ладе». На счету Рыбина 50 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и 16 (10+6) очков при показателе полезности «-13». Всего на уровне КХЛ рыбин провёл 463 матча и набрал в них 179 очков.

Наивысшее достижение на уровне клубного хоккея — серебряные медали чемпионата России в сезоне-2005/06 в составе омского хоккейного клуба «Авангард».