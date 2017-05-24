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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29852173/
24 мая 2017, 13:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Максим Рыбин перешёл в «Северсталь»

Обновлено: 14:13
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Нападающий Максим Рыбин стал игроком «Северстали».

Об этом сообщил череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги.

Сезон-2016/17 нападающий провёл в тольяттинской «Ладе». На счету Рыбина 50 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и 16 (10+6) очков при показателе полезности «-13». Всего на уровне КХЛ рыбин провёл 463 матча и набрал в них 179 очков.

Наивысшее достижение на уровне клубного хоккея — серебряные медали чемпионата России в сезоне-2005/06 в составе омского хоккейного клуба «Авангард».

Северсталь
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