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24 мая 2017, 13:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Михал Глинка и Патрик Бачик продлили контракты с хоккейным клубом «Слован»

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Нападающий Михал Глинка и защитник Патрик Бачик продлили соглашения с братиславским «Слованом», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Глинка, которому в июне исполнится 23 года, подписал контракт до 30 апреля 2018 года. Соглашение 22-летнего Бачика рассчитано на два сезона.

Глинка в минувшем сезоне вышел на лед в 43 матчах, набрал 11 очков (7 шайб и 4 передачи). Бачик принял участие в 45 играх, набрал 3 очка (1+2).

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