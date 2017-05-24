Михал Глинка и Патрик Бачик продлили контракты с хоккейным клубом «Слован»
МОСКВА, 24 мая —
Р-Спорт. Нападающий Михал Глинка и защитник Патрик Бачик продлили соглашения с братиславским «Слованом», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Глинка, которому в июне исполнится 23 года, подписал контракт до 30 апреля 2018 года. Соглашение 22-летнего Бачика рассчитано на два сезона.
Глинка в минувшем сезоне вышел на лед в 43 матчах, набрал 11 очков (7 шайб и 4 передачи). Бачик принял участие в 45 играх, набрал 3 очка (1+2).
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