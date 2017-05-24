Есмантович: ХК ЦСКА пока не согласовал срок контракта с новым главным тренером Никитиным

В среду московский клуб объявил о том, что Никитин возглавил команду. Ранее клубом руководил Дмитрий Квартальнов.

«Эту информацию я еще должен до конца “дорулить”. Не пытайте пока меня. Тренерский штаб команды формируется», — сказал собеседник ТАСС.