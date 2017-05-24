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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29851916/
24 мая 2017, 13:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Есмантович: ХК ЦСКА пока не согласовал срок контракта с новым главным тренером Никитиным

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА пока не согласовал срок контракта с новым главным тренером команды Игорем Никитиным. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В среду московский клуб объявил о том, что Никитин возглавил команду. Ранее клубом руководил Дмитрий Квартальнов.

«Эту информацию я еще должен до конца “дорулить”. Не пытайте пока меня. Тренерский штаб команды формируется», — сказал собеседник ТАСС.

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