Есмантович: ХК ЦСКА пока не согласовал срок контракта с новым главным тренером Никитиным
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА пока не согласовал срок контракта с новым главным тренером команды Игорем Никитиным. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.
В среду московский клуб объявил о том, что Никитин возглавил команду. Ранее клубом руководил Дмитрий Квартальнов.
«Эту информацию я еще должен до конца “дорулить”. Не пытайте пока меня. Тренерский штаб команды формируется», — сказал собеседник ТАСС.
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