Форвард сборной Германии заинтересовал два клуба КХЛ

Нападающий сборной Германии Доминик Кахун, скорее всего, продолжит свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Фигура молодого форварда хоккейного клуба «Мюнхен» заинтересовала ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор», сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства, ранее к 21-летнему хоккеисту присматривался победитель Кубка Гагарина СКА, но в клубе пока приняли решение понаблюдать за молодым нападающим.