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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29849944/
24 мая 2017, 12:00 | Хоккей: КХЛ | Известия.Ру

Форвард сборной Германии заинтересовал два клуба КХЛ

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

21-летний Доминик Кахун может сделать себе неплохую карьеру в российских клубах.

Нападающий сборной Германии Доминик Кахун, скорее всего, продолжит свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Фигура молодого форварда хоккейного клуба «Мюнхен» заинтересовала ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор», сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства, ранее к 21-летнему хоккеисту присматривался победитель Кубка Гагарина СКА, но в клубе пока приняли решение понаблюдать за молодым нападающим.

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