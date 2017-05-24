Форвард сборной Германии заинтересовал два клуба КХЛ
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
21-летний Доминик Кахун может сделать себе неплохую карьеру в российских клубах.
Нападающий сборной Германии Доминик Кахун, скорее всего, продолжит свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Фигура молодого форварда хоккейного клуба «Мюнхен» заинтересовала ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор», сообщает «Федеральное агентство новостей».
По данным агентства, ранее к 21-летнему хоккеисту присматривался победитель Кубка Гагарина СКА, но в клубе пока приняли решение понаблюдать за молодым нападающим.
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