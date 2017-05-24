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24 мая 2017, 11:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Вилле Лаюнен стал игроком «Спартака»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с финским защитником Вилле Лаюненом.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе игрока.

Большую часть карьеры защитник провёл в Финляндии, а среди его зарубежных клубов были магнитогорский «Металлург» (в сезоне-2011/12) и шведский «Фэрьестад» (2012/13 и 2013/14). Последние три сезона Лаюнен провёл в «Йокерите». Всего в КХЛ на его счету 200 матчей, 75 (26+49) очков при показателе полезности «-15». Лаюнен принимал участие в ЧМ-2017, где сборная Финляндии заняла четвёртое место. Защитник провёл на турнире 10 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2».

Таким образом, все легионерские позиции в московской команде заняты. Помимо финского защитника, в команде будут выступать шведский голкипер Маркус Свенссон, чешский форвард Лукаш Радил, американский нападающий Райан Стоа и еще один нападающий, канадец Бен Максвелл.

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