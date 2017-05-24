Обзор дня: что будет с нашей лигой?

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

На вчерашнем совете по спорту при президенте могла состояться сенсация, которая бы сказалась на дальнейшем развитии хоккея, но, кажется, в этот раз не повезло футболу. Непонятно, что такое «стопроцентное импортозамещение», о котором говорили, но если это так, то наши команды станут еще слабей. Неважно, что это футбол. Хоккею бы такая мера точно не помогла. Отказ от легионеров — это позавчерашний день, который уже прошел. Мы сами себя ставим в жесткие рамки, хотя во всем мире не так. Только теряем игроков, ничего не приобретая. Но больше поразил президент ФХР Владислав Третьяк, который неожиданно заявил, что наш хоккей отстает от по развитию от США, Канады и Финляндии (почему-то забыта Швеция).

ГЛАВНАЯ ПОТЕРЯ «МАГНИТКИ».

Один из сильнейших защитников в истории «Магнитки» Крис Ли покидает команду. Он не будет подписывать новый контракт, и причины уже даже не важны. Клуб за короткий промежуток времени потерял трех защитников основного состава, а Ли закрывал большинство и проводил на льду чуть ли не по тридцать минут. Наверное, пришло время Сергея Терещенко и Ярослава Хабарова. Правда, пришел Денис Денисов и остался Евгений Бирюков, но они теперь даже не попадают в расширенный список национальной сборной и совершенно понятно почему. В иной ситуации можно было бы паниковать, но на самом деле клуб не так уж и ослаб по сравнению с другими командами. Он просто встал на один уровень с соперниками, и в этом смысле все будет гораздо интересней. О превосходстве уральского клуба над остальными, похоже, можно забыть.

УГРОЗА ПРЕЗИДЕНТА.

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко выступил с угрожающим заявлением, в котором пообещал, что проблемные клубы будут играть «в каких-то других лигах». Может быть, и это тоже путь. 20 клубов выйдут из лиги и создадут свой турнир, где не будет Евротуров, начнут соблюдать потолок зарплат и откажутся от лимита на легионеров. Я вообще вижу, что в последнее время руководитель стал говорить агрессивно, но при этом в лиге хотят сделать все слишком странно. Эта семилетняя стратегия, которую вот-вот примут, неисполнима при действующих правилах игры. Не случайно же от общественности держатся в тайне цифры «выросших доходов лиги». Есть подозрение (и небезосновательное), что доходы формируются за счет штрафов с игроков, а также штрафа за превышение потолка зарплат. Посещаемость падает, телевидение, возглавляемое самим же президентом лиги, не проявляет к турниру интереса (да и конкуренции нет), а про новые контракты со спонсорами ничего не слышно. Чернышенко пугает неким рейтингом, но если четко следовать ему, то в других лигах действительно выступят команд двадцать.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРИГОРЬЕВА.

Михаил Григорьев вернулся в «Торпедо», откуда уходил в звании одного из самых быстрорастущих игроков обороны. Но потом он был забыт сборной, выпал из состава «Локомотива» и последний сезон провел на Дальнем Востоке. Был еще короткий и удивительный отрезок в «Калгари» на предсезонной подготовке, но максимум, что предложили нашему игроку — выступление за «Стоктон». Теперь он снова в Нижнем Новгороде и ведь все эти приключения случились с Михаилом за последние три года. Правильный ли ход сделал Петерис Скудра? Тут мы вообще ничего сказать не можем, так как после увольнения двух десятков игроков все равно строится новая команда, чьи перспективы непредсказуемы.