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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29847069/
24 мая 2017, 8:24 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Савицкий и Гренц приняли предложения «Барыса»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Нападающие Кирилл Савицкий и Дмитрий Гренц продолжат выступления за астансикий «Барыс».

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Оба хоккеиста приняли квалификационное предложение о заключении двустороннего контракта на два года, информирует официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 20-летний Гренц сыграл в КХЛ 31 матч и набрал пять (2+3) очков. За «Номад» он провел 31 игру и записал в актив 30 (17+13) очков. На Универсиаде в Алматы форвард сыграл шесть матчей и набрал 10 (5+5) очков. В трех играх на Азиаде в Саппоро забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Ранее контракты с «Барысом» продлили форвард Владимир Маркелов и защитник Александр Липин.

Сообщалось, что «Барыс» сделал предложения о подписании контрактов 11 хоккеистам. По информации российских СМИ, Брэндон Боченски, Дастин Бойд и Найджел Доус могут покинуть команду.

Барыс
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