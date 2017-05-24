Савицкий и Гренц приняли предложения «Барыса»
Нападающие Кирилл Савицкий и Дмитрий Гренц продолжат выступления за астансикий «Барыс».
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Оба хоккеиста приняли квалификационное предложение о заключении двустороннего контракта на два года, информирует официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне 20-летний Гренц сыграл в КХЛ 31 матч и набрал пять (2+3) очков. За «Номад» он провел 31 игру и записал в актив 30 (17+13) очков. На Универсиаде в Алматы форвард сыграл шесть матчей и набрал 10 (5+5) очков. В трех играх на Азиаде в Саппоро забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
Ранее контракты с «Барысом» продлили форвард Владимир Маркелов и защитник Александр Липин.
Сообщалось, что «Барыс» сделал предложения о подписании контрактов 11 хоккеистам. По информации российских СМИ, Брэндон Боченски, Дастин Бойд и Найджел Доус могут покинуть команду.
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