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24 мая 2017, 8:07 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» продлил контракты с двумя хоккеистами сборной Казахстана

Нападающий Владимир Маркелов и защитник Александр Липин продлили контракты с астанинским «Барысом». Об этом сообщает Shaiba.kz.

Ранее сообщалось что астанинский клуб сделал предложения 11 игрокам. Увеличить
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Маркелов подписал новое двустороннее соглашение на год. В прошлом сезоне 29-летний форвард сыграл за астанинскую команду 46 матчей и набрал семь (6+1) очков. Также он выступал на олимпийской квалификации в Осло, а на чемпионате мира в Киеве отметился одной заброшенной шайбой.

Новое двустороннее соглашение Липина рассчитано также на год. В прошлом сезоне 31-летний защитник сыграл за астанинскую команду 70 матчей и набрал девяь (2+7) очков. Также он выступал за олимпийской квалификации в Осло и чемпионате мира в Киеве.

Ранее сообщалось, что «Барыс» сделал предложения о подписании контрактов 11 хоккеистам. Российские СМИ сообщали, что Брэндон Боченски, Дастин Бойд и Найджел Доус могут покинуть команду.

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