Нападающий Владимир Маркелов продолжит выступать за ХК «Барыс»
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Нападающий Владимир Маркелов продолжит выступать в составе астанинского «Барыса», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Форвард подписал двусторонний контракт с астанинской командой сроком на один год. Также с астанинцами заключил двусторонний контракт на два года нападающий Дмитрий Гренц, приняв квалификационное предложение клуба.
Голкипер Денис Костин, будучи ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение омского «Авангарда» и заключил с клубом двусторонний контракт на два года.
Двусторонние контракты с екатеринбургским «Автомобилистом» подписали защитник Павел Лукошкин и вратарь Максим Кукурудза. Ограниченно свободный агент Лукошкин принял квалификационное предложение екатеринбуржцев и заключил соглашение на два года, Кукурудза подписал контракт на один год.
Московское «Динамо» и вратарь Александр Заливин расторгли контракт по соглашению сторон.
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