Нападающий Владимир Маркелов продолжит выступать за ХК «Барыс»

Форвард подписал двусторонний контракт с астанинской командой сроком на один год. Также с астанинцами заключил двусторонний контракт на два года нападающий Дмитрий Гренц, приняв квалификационное предложение клуба.

Голкипер Денис Костин, будучи ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение омского «Авангарда» и заключил с клубом двусторонний контракт на два года.

Двусторонние контракты с екатеринбургским «Автомобилистом» подписали защитник Павел Лукошкин и вратарь Максим Кукурудза. Ограниченно свободный агент Лукошкин принял квалификационное предложение екатеринбуржцев и заключил соглашение на два года, Кукурудза подписал контракт на один год.

Московское «Динамо» и вратарь Александр Заливин расторгли контракт по соглашению сторон.