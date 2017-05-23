ЦСКА не назначил тренера. События КХЛ, которые вы могли пропустить из-за ЧМ

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«Кузню» могут исключить из КХЛ

Не перестают ходить разговоры вокруг новокузнецкого «Металлурга». Клуб могут исключить из числа участников лиги, так как у него давние проблемы с финансированием, слабый маркетинг и низкая посещаемость. Официальных заявлений пока не было, но слухи не утихают. Дело дошло до того, что болельщики новокузнечан написали петицию по поводу возможного исключения команды из КХЛ в следующем сезоне, с которой обратились к президенту России Владимиру Путину.

Конечно, исключать «Металлург» из КХЛ нельзя, так как этот клуб воспитал множество великолепных хоккеистов. В том числе и для сборной России. В случае исчезновения команды или её перевода в ВХЛ вся вертикаль воспитания новых кадров может моментально обрушиться.

Варнаков перешёл в московское «Динамо»

Одной из главных трансферных новостей, которую многие из-за чемпионата мира могли упустить, стал переход нападающего Михаила Варнакова в московское «Динамо». Варнакову пришлось серьёзно уступить в зарплате — никакие 100 миллионов, которые он получал в «Ак Барсе», в «Динамо» его платить не будут. В минувшем сезоне 32-летний нападающий играл за «Ак Барс», он набрал 23 (10+13) очка в 58 матчах регулярного чемпионата и 2 (0+2) — в 14 играх плей-офф. Пришло время перезагрузиться и попробовать свои силы в другой команде, так как в казанской Варнаков откровенно сник.

СКА будет строить арену

Хоккейный клуб СКА рассматривает возможность строительства новой ледовой арены, рассчитанной на 20 000 зрителей, в непосредственной близости от Московского парка Победы. Как отмечают «армейцы», 10 мая на заседании правительства Санкт-Петербурга принято решение о предоставлении ХК СКА земельного участка по адресу проспект Юрия Гагарина, уч. 53. Площадь участка составляет 33,5 тысячи квадратных метров. На этом месте по предварительному проекту будут построены две ледовые арены (с трибунами на две тысячи человек и без трибун) и другая сопутствующая инфраструктура. При этом 20-тысячный стадион планируется возвести на смежном участке. На сегодняшний день проект находится в начальной стадии разработки, объём инвестиций и сроки строительства станут известны позднее.

На данный момент для проведения хоккейных матчей СКА арендует Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Максимальная вместимость комплекса составляет 12 300 зрителей.

Рундблад стал игроком СКА, а Эверберг — «Авангарда»

Петербургский СКА укрепил защитную линию, продлив контракт со шведом Патриком Херсли и подписав соглашение с его соотечественником Давидом Рундбладом. Сезон-2016/17 Рундблад провёл в швейцарском «Лионсе», в 55 матчах за который набрал 32 (8+24) очка. С 2013 по 2016 год защитник выступал за «Чикаго» в НХЛ. Вместе с «ястребами» Рундблад стал обладателем кубка Стэнли 2015 года.

В свою очередь «Авангард» заключил контракт на один год со шведским нападающим Деннисом Эвербергом. В прошедшем сезоне Эверберг (25 лет, рост 193 см, вес 93 кг) выступал в чемпионате Швеции в составе клуба «Вякшё» и в 58 матчах набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности «+14».

Перемены в «Барысе»

Перемены произошли в «Барысе». Причём серьёзные. Эдуард Занковец прекратил сотрудничество с командой, а новым главным тренером «барсов» стал Евгений Корешков. Его помощниками назначены Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов и Сергей Тамбулов.

Кроме того, «Барыс» могут покинуть лидеры последних лет — Дастин Бойд, Брэндон Боченски и Кевин Даллмэн. «Экономическая ситуация во всей КХЛ достаточно серьёзная. Мы очень благодарны таким грандам, как Бойд, Боченски, Доус. Они очень много сделали, чтобы детишки пришли на лёд. Они боготворят их. Поэтому мы ведём сейчас усиленные переговоры, поверьте. И Даллмэн, и все они продолжают быть в интересах клуба», — заявил президент ХК «Барыс» Аскар Шопобаев.

КХЛ выбрала Астану столицей Недели звёзд хоккея — 2018

Континентальная хоккейная лига и «Барыс» подписали соглашение о проведении Недели звёзд хоккея — 2018 в Астане. В церемонии приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, аким Астаны Асет Исекешев и президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев.

Неделя звёзд хоккея пройдёт в Астане с 10 по 14 января 2018 года и включит в себя Матч звёзд ЖХЛ, Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ, а также Мастер-шоу.

«Столица Казахстана — удобный город с развитой инфраструктурой, располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в КХЛ. Всем известно, что жители Казахстана любят хоккей, хорошо разбираются в игре и поэтому с особой радостью примут Неделю звёзд и всех гостей и участников этого значимого события», — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В конкурсе на право проведения мероприятия Астана обошла Владивосток, Казань и Хельсинки.

ЦСКА по-прежнему не назначил главного тренера

Время идёт, а в ЦСКА до сих пор нет главного тренера. До начала чемпионата мира «армейцам» активно сватали Андрея Николишина, но официально о его назначении так и не объявили. Говорят, что его кандидатуру не утвердило высшее руководство. Прошли разговоры, что новым наставником «армейцев» станет главный тренер «Красной Армии» Борис Миронов, выигравший с молодёжной командой Кубок Харламова. Пора бы уже определиться, иначе президенту клуба Игорю Есмантовичу и впрямь придётся самому руководить командой.

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