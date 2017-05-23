Илья Воробьев: Крис Ли покинет «Магнитку»

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При этом он отметил, что защитник Крис Ли покинет «Магнитку». Ранее сообщалось, что 36-летний канадец перейдет в НХЛ.

— Сейчас в «Металлурге» идет обсуждение состава к новому сезону, — приводит «Спорт FM» слова Воробьева. — Нас покидает определенная группа игроков. Хотя состав команды практически не менялся на протяжении последних пяти лет, вполне возможно, что именно сейчас пришло время обновить коллектив и сделать новый виток.