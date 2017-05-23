Илья Воробьев: Крис Ли покинет «Магнитку»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев подчеркнул, что на данный момент идет обсуждение состава команды на новый сезон. По его словам, клуб ведет переговоры о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом он отметил, что защитник Крис Ли покинет «Магнитку». Ранее сообщалось, что 36-летний канадец перейдет в НХЛ.
— Сейчас в «Металлурге» идет обсуждение состава к новому сезону, — приводит «Спорт FM» слова Воробьева. — Нас покидает определенная группа игроков. Хотя состав команды практически не менялся на протяжении последних пяти лет, вполне возможно, что именно сейчас пришло время обновить коллектив и сделать новый виток.
Если говорить персонально об игроках, то у нас идет диалог с Данисом Зариповым и его агентом. Крис Ли команду однозначно покинет. Он выразил нам благодарность. Мы все прекрасно понимаем. У него имеются некие проблемы с семьей,
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