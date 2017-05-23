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23 мая 2017, 18:39 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Илья Воробьев: Крис Ли покинет «Магнитку»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев подчеркнул, что на данный момент идет обсуждение состава команды на новый сезон. По его словам, клуб ведет переговоры о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым.

Главный тренер магнитогорского Металлурга Илья Воробьев подчеркнул что на данный момент идет обсуждение состава команды на новый сезон. Увеличить
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При этом он отметил, что защитник Крис Ли покинет «Магнитку». Ранее сообщалось, что 36-летний канадец перейдет в НХЛ.

— Сейчас в «Металлурге» идет обсуждение состава к новому сезону, — приводит «Спорт FM» слова Воробьева. — Нас покидает определенная группа игроков. Хотя состав команды практически не менялся на протяжении последних пяти лет, вполне возможно, что именно сейчас пришло время обновить коллектив и сделать новый виток.

Если говорить персонально об игроках, то у нас идет диалог с Данисом Зариповым и его агентом. Крис Ли команду однозначно покинет. Он выразил нам благодарность. Мы все прекрасно понимаем. У него имеются некие проблемы с семьей, из-за чего ему нужно играть либо за океаном, либо в Швейцарии.

Металлург Мг
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