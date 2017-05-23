Защитник Михаил Григорьев возвращается в нижегородский ХК «Торпедо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмен принял предложение «Торпедо» и подписал с «автозаводцами» контакт на один год. Нижегородским болельщикам 20-летний Григорьев знаком тем, что в сезонах 2013−15 годов уже выступал за «Торпедо», после чего перебрался в ярославский «Локомотив».

Последние два года Михаил Григорьев выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив», «Авангард» и «Адмирал» (суммарно он сыграл за эти три клуба в 91 матче и набрал 11 (2+9) очков по системе «гол+пас».

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» подписало контракты более чем с десятью хоккеистами.