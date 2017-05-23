Депутаты Кузбасса поставили задачу оставить «Кузню» в КХЛ

Внеочередная совместная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области и Новокузнецкого городского совета народных депутатов состоялась 23 мая. Помимо депутатов и чиновников, в ней принял участие воспитанник новокузнецкого «Металлурга» игрок НХЛ Сергей Бобровский. На заседание пригласили также представителей руководства КХЛ, но они проигнорировали приглашение. Сессию открыл глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«В мой адрес поступили 1000 обращений от болельщиков, родителей юных хоккеистов, поклонников “Металлурга”. Совершенно недавно в СМИ появилась информация о том, что “Металлург” может покинуть КХЛ. Я не стал дожидаться и направил в адрес руководителя КХЛ письмо, которое я опубликовал во ВКонтакте на своей странице. Также я пытался связаться с руководством лиги по телефону, но никто не отвечал. А теперь давайте представим, что же будет если не будет “Металлурга” в КХЛ. Наших игроков расхватают, исчезнет команда “Кузнецкие медведи”, угаснет одна из лучших в стране хоккейных школ», — сообщил мэр Новокузнецка.

Представитель хоккейного клуба «Металлург» заявил, что клуб к настоящему моменту выполнил все пункты регламента КХЛ. А генеральный спонсор ЕВРАЗ дал гарантийные обязательства лиге по финансированию клуба.

Поддержать «Металлург» пришли представители болельщиков, родители юных хоккеистов и вратарь Сергей Бобровский. Все они выразили серьёзную озабоченность складывающейся ситуацией. Ведь если не будет основной команды, то мальчишкам не с кого будет брать пример. А значит, уже через несколько лет одна из лучших хоккейных школ России угаснет.

«Я всегда хотел быть похожим не на каких-то именитых канадских вратарей, а хотел быть похожим на Тарасова, который играл за “Металлург” и других наших вратарей», — заявил воспитанник Новокузнецка, а ныне игрок НХЛ Сергей Бобровский.

В итоге заседания областные и новокузнецкие депутаты единогласно поставили задачу: оставить хоккейный клуб «Металлург» в КХЛ. (пресс-служба новокузнецкого «Металлурга).