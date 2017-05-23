Артис Аболс: Пошел обследоваться — в моем сердце нашли дыру
Спецкоры «СЭ» обстоятельно поговорили с латвийским тренером «Лады».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Стоило мелькнуть Аболсу возле
Мы ждем, когда латыши разбегутся к своим ноутбукам — телеграфировать на родину: «Аболс заявил…».
Дожидаемся и подходим. Артис, работающий не только с латвийской сборной, но и с «Ладой», чуть отстраняется. Уточняет с горечью:
— Вы ведь про Тольятти будете расспрашивать?
Мы молчим.
— Будете, будете! — убеждается Аболс. — Но про Тольятти у меня будет два ответа — «да» и «нет»….
Сказал и пропал на сутки. Сигнализируя через
Но мы не отставали —
Вот мы и выясним!
День засыпали Аболса укоризненными SMS. В которых глупая T9 переправляла имя «Артис» на «Артист». Вот представьте: приходит сообщение, где в первой же строчке
Но Аболс не обиделся, нет. Пришел как и обещал. Долго водил нас коридорами
Мы плюнули и вернулись в тот же
Начали, конечно же, не с Тольятти.
ДОПИНГ ОКАЗАЛСЯ ЕРУНДОЙ.
— Матч в вашей жизни, вспоминать который — особенный восторг?
—
— Когда латыши выиграли.
— Да, 3:2. Так дома нас встречали, будто не в четвертьфинал вышли, а выиграли этот чемпионат мира! Никогда такого не было! Забивал я на чемпионатах мира только раз — норвежцам в 2001-м. Тогда собрались все лучшие хоккеисты, которые были у Латвии. Американцев обыграли. Зато проиграли Украине.
— На питерском чемпионате
— О, точно! Наутро после матча с Россией собираемся на тренировку, радио включено: «После вчерашней игры у хоккеиста сборной Латвии обнаружен допинг»… Боже! А кто ходил?
— Кто?
— Я! Как стоял, так и сел. Паника страшная. Даже не за себя, а за команду — что ж теперь с нами сделают? Что я мог съесть? В панике кинулся к доктору. А потом выяснилось —
— Лучший хоккейный матч, который видели своим глазами?
— Я же некоторое время комментировал. В 2008 году работал в Квебеке на матче Россия — Канада, причем, один. Это не образец хоккея. Просто восторг. Такой кайф!
— Разделяем ваши чувства.
— Я даже был счастлив, что мне никто не мешает в эфире — могу говорить все, что на душе! Но вы оцените гибкость сборной Канады. Отправлялись на Олимпиаду в Сочи, на большие площадки — пригласили консультантом Ральфа Крюгера. Совсем иначе играли при потере шайбы, нетипично для канадцев. Я был поражен этой прагматичностью и профессионализмом. Канадцы отступили от своего агрессивного хоккея, перестроились и выиграли.
ПАПА ЮЛО.
— Здесь, в Кельне, ваша раздевалка рядом со словацкой. Где Юлиус Шуплер, мастер художественного слова.
— Мой папа в тренерстве!
— Вот вам и рассказывать.
— Неординарный человек, установки яркие. Кстати, Хартли на него похож в этом смысле. Мы могли приехать на раскатку, а Шуплер ее внезапно отменял: «Сейчас отправляемся гулять к морю!» Приезжаем туда — а на берегу уже заказан обед в ресторане. Юлиус все рассчитал. Когда игра не клеится — надо
— Например?
—
— Забавно.
— Или дает характеристику сопернику: «Пытаются играть в точный пас…» Тут мы вообще попадали — «пытаются играть»!
— При вас пан Юлиус на жеребца забрался?
— Ну да. Это же в Риге было. Проспорил — пришлось исполнять.
— Впечатления?
— Юло молодец!
— Мы не об этом. Вы ж были его ассистентом — наверное, вам и подсаживать пришлось?
—
— Сам Шуплер переживал — не слишком ли похож на гея в обтягивающих штанах наездника.
—
— Чему у него научились как у тренера?
— Да он вообще стал моим первым учителем! У него заканчивал играть — потом он же пригласил: «Хочешь стать моим ассистентом?» Его сильная сторона — общение с хоккеистами. А первый закон: «Прикуси язык!».
— Он прав?
— Тысячу раз прав! Вот Юлиус здорово умеет задавить в себе злость после плохой игры. Я смотрел на него и поражался: «Вот здесь я точно разорался бы, злоба захлестнула». Потом едешь в аэропорт — оп, уже отпускает. Думаешь: а если б начал высказываться в раздевалке?
— Казался мастером художественного слова индеец Тед Нолан, возглавлявший сборную Латвии.
— Кстати, Нолан нам говорил, что для него большая проблема — говорить при большой аудитории. Специально ходил на курсы, обучался говорить.
— Вот давайте про Нолана поговорим. Своеобразный же человек.
— Это да, своеобразный… Я думал, он индеец — а Нолан сказал про себя: «I am first nation people». А удивил он меня своим подходом.
— В чем?
— Это все, что могу сказать. Удивил своим подходом!
— Вы с Игнатьевым были его ассистентами. Если скажем, что вы Нолана не восприняли — будем правы?
— Ну… Что значит — «не восприняли»? Может, это Нолан нас не воспринял. Кто знает? Тед после чемпионата мира улетел домой, мы с Виктором были в Риге. Вдруг читаем — оказывается, это мы во всем виноваты. Ого, думаем. Вот это новость, просто отлично! Честно говоря, хотелось бы знать правила до, а не после чемпионата мира….
САМОЕ УЖАСНОЕ — ОБИЖАТЬСЯ НА ИГРОКА.
— Самые удивительные проблемы, с которыми столкнулись, став тренером?
— Есть тренеры, которые мало общаются. Дадут свисток: «Все, тренировка закончена!» А надо с хоккеистами разговаривать. Вот Хартли в сборной Латвии много общается. Шуплер разговаривал. Для русских и латышей это важно. Знаете, что самое ужасное для тренера?
— Что же?
— Когда ты начинаешь обижаться на игрока! Это постоянная борьба с самим собой — что сказать, что нет. Шуплер учил: «Обмани его, это твое мастерство! Пугаешь ли ты его, сахаром посыпаешь — неважно. Главное, чтоб он все делал. Сам придумай, как заставить…».
— Вы способны на самого себя объективно взглянуть как на тренера?
— Надеюсь, да. Но это трудно. Говорю своим помощникам: «Эй, ты смотри за мной! Если чувствуешь, что заносит — сразу говори, не стесняйся…».
— В чем вы пока слабы как тренер?
— Как раз в психологических разговорах. Я не любитель. Как говорит мой ассистент, мы же в самолете не идем подбадривать пилота, чтоб лучше взлетел: «Эй, давай, настройся!».
«ЧТО-ТО ДОКТОР ДОЛГО СМОТРИТ…».
— Вы же играли вместе с Сергеем Жолтком?
— Да. Локаутный год. Но в том матче, когда он умер, меня не было. Отдыхал
— Мы к чему спрашиваем. Ведь после этого случая вы обследовали собственное сердце — и нашлись такие проблемы, что оставили хоккей?
— Откуда такая информация?
— Латвийские друзья сказали по секрету.
— Закончил я не
— Дырка?!
— Да. Выяснилось, врожденное.
— Страшно слышать.
— А сколько раз до этого мне делали кардиограмму! В
— Что было дальше?
— Прежде такие вещи оперировали — натурально вынимали сердце и штопали. А тут узнали, что в Словакии провели первую в истории операцию — пропускали шнур через пах, заковыривали эту дыру изнутри. С помощью Шуплера мы отправили диск в Словакию докторам. Потом отправился на операцию. Лежал в полном сознании и смотрел на экране, как ковыряются в моем сердце.
— Кино на любителя. Уж лучше спать.
— Но я смотрел! Почему нет? У меня вообще тот год хороший был, я ничего не боялся. На операцию шел спокойно. Уверен был — все пройдет отлично. В Риге был чемпионат мира, сборную принял Петр Воробьев. Я уверен, что играл бы в этой команде. Но пришлось отказаться.
— От сборной — но не от хоккея?
— Мне на полгода запретили большие нагрузки. Но что я могу, кроме хоккея? Денежных запасов не было вообще. Значит, надо выходить и играть.
— Прежде у вас сердце не прихватывало?
— Никогда! Да я нагрузки переносил как собака. Может, и оперироваться не стал бы, но доктора насели: «Тяжелый вид спорта, то, се…» Маму мою проверили — у нее оказалось такое же сердце, с дыркой. Тоже прооперировали. А у детей все нормально.
—
— Боли не было вообще. Изнутри вдруг — оп! Будто сердце кувырок сделало! Доктору говорю: «Это что такое?» — «Не волнуйся, это мы тебе в сердце вошли…».
— Сколько после этого отыграли?
— Три сезона.
— Ого.
— Еще бы играл, но кисть сломал. Вот это была боль так боль, ничего страшнее не испытывал. Чтоб не орать, собственный палец зажал зубами. Сам виноват!
— То есть?
— Нас как учили в Советском Союзе?
— Ничего не понимаем.
— Хоккеист на меня летит — прими его на плечо, и ничего не случится. А я увернулся, но у борта оставалась рука с клюшкой. Парень врезался в нее бедром. Смотрите — и сейчас до конца не сгибается. Хрящ раздробило, связки разорвало. Мне даже операцию делать не стали!
— Почему?
—
— Это большое везение.
— Ну вот закончил бы я через пару лет. Сидел бы и думал: что делать дальше? Кому я нужен?
ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРЛИС.
— Со знаменитым Карлисом Скрастиньшем, погибшем в ярославском самолете, вы дружили с детства.
— Вместе играли в детской команде — мне 7 лет, ему 6. Нас тренировал Михаил Бескашнов, так он совсем молоденького Карлиса «Мамой» прозвал. Не знаю, почему. Николишина тоже с детства «Батей» звали… Карлиса Юрзинов пригласил в ТПС, а оттуда перебрался в НХЛ.
— Удивительный был хоккеист?
— Недаром же его в Америке звали «железный человек»! Он побил один из старейших рекордов лиги для защитников — выходил на лед в почти 500 матчах подряд. В Колорадо играл в третьем звене, разрушитель. Как меньшинство — его выпускают, ловит шайбу на себя. В 2004 году приехал на чемпионат мира в Финляндию. Решающий матч с Белоруссией. Так Скрастиньш три шайбы им забил! Никто понять не мог — как это?
— Хорошо ловил на себя шайбу?
— Изумительно. Нас тоже учил: «Не надо под нее ложиться!» — «А как надо?» — «Вот так садишься на колено…» В НХЛ уже тогда вели статистику блокированных бросков. Самоотверженность нужна. Вот играл за сборную Латвии Арвидс Рекис, много бросков ловил на себя. Бесстрашный парень!
— То ли Знарок, то ли Витолиньш называли вратаря Артура Ирбе самым удивительным человеком в латвийском хоккее. Сам себя тренировал, бегал на 16-й этаж и обратно…
— Мы с Арчи отлично знакомы! Своеобразный парень. Всего достиг большим упорством и самопожертвованием. В локаутный год Ирбе тоже приезжал играть за «Ригу-2000». Приглашаю его в гости, обедаем. Арчи принес банку: «Попробуй!» Оказался потрясающий морс.
— Такие люди — и пьют морс в локаутный год?
— Арчи вообще не прикасается к спиртному! Покушали, допили морс и разошлись. Прошло года четыре. Встречаемся — Артур руку тянет: «Спасибо!» — «Чего-чего?» — «В тот раз так классно посидели…» Я
— Говорят, при небольшом росточке Ирбе был невероятным качком.
— Артур? Нет, что вы! Он много работал над собой, но «качком» его точно не назовешь. Вот видели б вы Сашу Белявского, бывшего капитана сборной Латвии.
— Видели
— Это вы его в майке встретили. А разделся бы — по нему можно анатомию изучать. Где какой мускул. Это не гора мышц, но каждая — рельефная. Пример, как надо к себе относиться.
— Надо ж. Не запустил себя человек в Швеции.
— Как раз в Швеции он себя и обрел — правильное питание и тренировки! Стал там легендой. Я ездил на его прощальный матч в Умео, видел эту фантастическую популярность.
9 975 КРОН.
— С 96-го вы мотались по финским лигам, шведским. Первый контракт был смешной?
— Не то слово. 9 975 шведских крон в месяц.
— Для Швеции прилично.
— Вы серьезно это говорите? Контракт шестимесячный, а жить тебе надо 12. Откладывал в конвертики — и под шкаф. Написано было: это на май, это на июнь… На жизнь
— Наверное.
— Смешно вышло в этой Швеции. Чтоб мне полегче дышалось, нашли люди из клуба старого латыша, который
— Как же так?
— Женился на шведке. С кем ему на латышском говорить? У шведов привычка — как вечер пятницы: «О, мы в магазин!» Набивают холодильник доверху.
— Что?
— Хоп — застыла! А мы с женой смеемся, угораем просто. Стоит бутылка кетчупа и то, с чем латыши ассоциируются.
— Шпроты?
— Точно! Открытая банка шпрот. Больше ничего. На следующий день снова приезжает — под мышкой здоровенный пирог, в котором и ветчина, и сыр.
— Деньги вас Швеция считать наверняка научила.
— Это точно. Чтоб нелепую покупку совершил — даже и не вспомню! Хотя, нет, случилось на днях. Был свободный час, пошел по магазинам. Сколько можно — хоккей да хоккей… Вижу — чудесные мокасины, но
— Отнесли назад?
— Да. Размером, говорю, ошибся, верните деньги. Сам смеюсь!
— В Тольятти долго не платили. Залезли в долги — или хватило накоплений?
— Да, у нас были проблемы, которые руководство клуба решило. Сейчас все хорошо. Но в то время… Хорошо, что знаю деньгам счет. «От» и «до» не жил. У меня не было проблем.
— Бывший капитан футбольного «Спартака» Егор Титов говорил, что тратит в месяц 6 тысяч долларов. Сколько нужно вам?
— Вот это вопрос, надо подумать… Прямо самому интересно! Учитывая кредит за дом, который надо выплачивать… Три тысячи евро в месяц. Или три с половиной.
— Сколько уходит на кредиты?
— 850 евро.
— Нас
— А у меня к концу карьеры накоплений не было вообще! В Швеции играл хорошо, вполне потянул бы в высшей лиге. Но не звали. Не было даже шанса. Возможно, агентские дела. Возвращаюсь в Латвию, мама получила новую квартиру, а мне оставила двушку в «хрущевке». А на мне двое детей. Вот продал эту квартиру — купил за Ригой 4-комнатную. Без кредита никак.
— Даже 200 тысяч евро на счету у вас после хоккея не было?
— Что вы! Это очень хорошо обо мне думаете. Были б — я ни за что с кредитом не связывался, спокойно купил квартиру. На то, что я зарабатывал игроком, можно было существовать от зарплаты до зарплаты. Накопить ты мог только на первый взнос в банк. Все!
ГОНКИ НА «КЛАССИКЕ».
— Вы же сами участвовали в гонках?
— Эта история начинается с папы — тот в союзные времена участвовал в гонках на грузовиках. Рязань, Куйбышев, вся Латвия… Для меня праздник, когда взрослые собирались — выпивали и смотрели диапозитивы: «О, вот этот момент помнишь?» Такое наслаждение! А к «Жигулям» папа меня с 6 лет приучал. Сидение до упора, подушку повыше — и кручу огромный руль. Отец рядом сидит.
— Как здорово.
— А гонки… Дело случая!
— Что предложил?
— Начал рассказывать про трассу — а я ее и так прекрасно знаю, ходил смотреть, как там гоняются люди. Ни одного этапа не пропускал. А он продолжает: «Хотите погоняться на “Жигулях”?» Да это ж здорово! Как? Где? Вот
— Романтика.
— Есть в этих гонках соревнования — где у машины стандартный двигатель и четкие правила. А есть
— Поучаствовали в официальных гонках?
— Мне предлагали — я отнекивался: «У меня же сезон…» Решили — если время найду, то поучаствую. К зиме они трассу готовят, грейдером выравнивают. Машину можно арендовать, но я так загорелся, что купил «Жигули»!
— Дорого?
—
— Как прошло?
— С испугу нормально проехал. Из 30 машин в десятку попал. В самый главный финал вышел.
— Это как?
— Если б я 22-м приехал — участвовал бы в финале «с». Где разыгрывают с 20 по 30 места. А я был в финале «а»! Но там бороться сложно, участвуют серьезные ребята. Которые нормально вложились в автомобили. Но я понял главное: гонки — единственное место, где я полностью отключаюсь от хоккея! Круге на
ЗАПОРОШЕННАЯ ФУРА
— Рекорд скорости в вашей жизни?
— Когда чемпионат мира был в Германии — в 2010-м? Вот тогда на «Вольво» пробил двести. Сразу сбросил.
— Чтоб автомобиль вышел
— Я на дороге особо не глуплю… Отец учил, как выходить из заноса, что делать в экстремальной ситуации. Был
— Что случилось?
— Справа стояла запорошенная фура, сломалась. В этой метели ее точно не рассмотрел бы.
— Самая странная машина, которую попробовали в жизни?
— 2012-й год, чемпионат мира в Швеции. Наши болельщики отреставрировали и приехали на древнем микроавтобусе «Латвия», там еще руль между ног. Не знаю, как этот прибор дотянул до Стокгольма. Мне предлагают: «Хочешь по городу прокатиться?» Давайте! Почему нет? Выезжаю за угол — а там полиция меня тормозит:
— Результат?
— Положительный.
— Господи.
— Ой, то есть, отрицательный….
— Гоночные «Жигули» до сих пор живы?
— Эта «шестерка» стоит в гараже у отца. Надо немного вложиться,
— Вам в Тольятти клуб, кажется, тоже «Жигули» выдал?
— Была «Калина-Спорт», сейчас «Лада-Веста». Нормальная машина. Я вырос на «Жигулях» — чем меня удивишь? Литые диск, обогрев сидений, кондиционер, электрический стеклоподъемник… Все есть! Даже камера заднего вида и
— Ничего пока не отвалилось от «Весты»?
— Абсолютно ничего. Прекрасно ездит.
— Есть, где разогнаться?
— Бывает свободное время, думаю —
БЭБКОК
— Знаем людей, способных смотреть по 4 хоккейных матча подряд.
— Я могу смотреть хоккей — и отключаться. Ну, идет и идет. Если красиво разыграли, встрепенусь. Это счастье, что умею небрежно смотреть. Вот в Квебеке комментировал две подряд игры один. Вынужден сосредоточиться. Для меня болтать не проблема, но после второго сидел и думал — как же хорошо молчать….
— Кто для вас сегодня — тренер номер один в мире?
— Бэбкок. Все выиграл! Слушаю его интервью: «Ваш секрет?» Я напрягся — ага, сейчас все узнаю. А Майк отвечает: «Мой секрет — хорошие хоккеисты…» Эх, не рассказал!
— Вошел бы он сюда сейчас — два вопроса, которые ему задали бы?
— Первый — «как дела?» Надо же дать человеку освоиться. А второй — расспросил бы про Сочи. Канадцы интересно отходили назад. При потере шайбы играли осторожно, не так, как на маленьких площадках. Его ли это идея была? Трудно ли было — если ты главный, а идея не твоя — согласиться на это?
— Вы стали тренером. Самая странная критика, с которой столкнулись?
— Да во в этом году пошли новости — дескать, меня
— Еще вот что мы откопали: знаменитый Александр Кожевников внезапно сорвался в момент тольяттинского назначения: «Кто такой Аболс? Зачем он здесь, что он выиграл?»
— Да. Видел. Не в трубе же я живу. Это неприятно — но тоже часть работы.
— Удивляют такие вещи?
— Не хочу об этом вспоминать. Хотя прекрасно понимаю, почему он на меня накинулся. Если сейчас начну говорить — все развернется в полемику, мне же вернется бумерангом… Я Кожевникова даже понимаю! Не осуждаю! Но он знает ситуацию с одной стороны. Меня
САМОЛЕТЫ
— Не хотите про Кожевникова — тогда расскажите, как падали с самолетом.
— Вы про какой именно случай?
— Знаем только эпизод, как самолет рижского «Динамо» развернуло при взлете.
— Ах, вы про это? Да, было. Даже дату помню — 18 февраля. Это параллели с сердцем. Я же из хоккея уходил в том числе поэтому.
— То есть?
—
— Но долетели же?
— Следующий рейс был в Свердловск. Ну, надо — значит, надо. К самолету автобусом еще не подвозили, надо было идти по полю. Рижский аэропорт, вижу Ту-154… Как начало меня лихорадить!
— Но сели?
— Сел. Только не помню, как. Я тогда придумал маневр. Купил плеер, записал музыку, с которой связаны приятные воспоминания. Как сажусь в самолет — сразу наушники набрасываю. Мама меня 19-летним в рижский аэропорт возила — сидели и смотрели часами, как самолеты взлетают и садятся. Дома сидел в кресле — представлял, что я в самолете… Я к психологу ходил
— Что услышали?
— То, что и без психолога знал. Сел напротив, он вкрадчиво: «Ну послушай, чего ты боишься? Что упадешь? Ты же любишь на машине гонять. Высуни руку на скорости сто. Чувствуешь, какое сопротивление? А у самолета 800 километров в час! Представляешь, какая подушка под крыльями? 2 двигателя, один всегда вытянет…» Ну и что из этого я не знал?
— Трезво.
— Когда в Швецию отправился играть, рад был страшно: «О, там летать не надо!» Думал, на все выезды автобусом добираются. Оказалось, пару раз на север летать
— Сейчас отпустило?
— А сейчас… Нет вариантов! Хочешь работать — надо летать. Хотя первый рейсы после отпуска — крайне неприятно.
— Так что случилось 18 февраля?
— Рига, наш чартер. Никогда с ним проблем не было. Тут все как обычно, выезжаем на взлетную. Меня еще Шуплер научил — Boing 737 взлетает за 23 секунды. Всегда на часы смотрю, засекаю.
— Тогда тоже смотрели?
— Вот! Сижу, смотрю на нее. Рейс в Уфу. Начинает разгоняться, я на иллюминатор косяка даю. Считаю про себя: «Раз, два, «Ты еще жив?!» Мы в воздухе должны были — а он по полю скачет!
— Ощущения?
— Я даже не
— Тут есть средство. Не знаем, для вас ли. Коньяк!
— Я открыл, выпил
— Обошлось?
— Нормально зашел, сел. Один товарищ и там предложил коньяку. Нет, говорю. А он купил в аэропорту. Как начал разгоняться, смотрю на него: «Налей…» Все отлично, проснулся в Уфе.
— Хоть раз в жизни отказались сесть в самолет?
— Нет. Стыдно было! В 1991-м летели из Казани в Москву на Як-40. Отец со своей фурой должен около Внуково быть. Я все высматривал его машину. Молился, чтоб не уехал. Увидел — уфф, домой с ним поеду, никаких самолетов… Встречает: «Ты что такой бледный, сынок?».
— Говорите, музыку себе записывали. Какую?
— Латышские песни, русские… Я не фанат. Часто знаю песню — но даже не представляю, кто это исполняет. Мне это надо? Обязательным тогда был Высоцкий. Да и сейчас слушаю.
— Наш любимый латышский певец — Густаво.
— Это же рэпер!
— Ну да. Довольно приличный.
— Нет, это не для меня. Я более такой… Меланхоличный. Вы послушайте Интарса Бусулиса — «Я тебя рисую». У него еще с Ваенгой есть песни.
— Из Высоцкого — что нравится?
— Под настроение! «Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом…».
— Про дальнобойщиков хорошая есть песня.
— Да, тоже нравится. «Дорожная песня» называется: «Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине — тьма, напарник третий час молчит…».
— То, что слушают сегодняшние хоккеисты — не для вас?
— Это мы стареем!
— Вы полагаете?
— Я как услышу, бегу подальше. Ужас! Как такое можно впускать в себя? Это же крышу сносит, бред какой-то:
ВСТРЕТИТЬСЯ СО СВЕТЛОВЫМ? БУДУ РАД
—
— Мы уже касались Кожевникова… Не хочу в прессе погружаться в эту тему. Прежде мы должны, наверное, с Сергеем сесть и обговорить. Но пока не встречались. Поэтому я говорю: это не так! Но у Светлова наверняка другое мнение.
— На предсезонных турнирах вы даже ходили разными дорогами. Кофе пили в сторонке.
— Я помню, вы об этом писали в Нижнем Новгороде. Думаете, правильно будет, если сейчас начну все рассказывать вам — не поговорив со Светловым?
— Вы кажетесь порядочным человеком. Можете сейчас сказать: «Я был абсолютно честен в той ситуации»?
— Это про объективность… Я не делал ничего такого, чтоб Светлова сместили, а команду передали мне. «Ты еще жив?!&Шел сезон. Какие будут шансы, если начну
— Как только вас назначили в «Ладу», Светлов сник.
— Это разве ко мне вопрос? Понимаю — работал его человек, Андрей Пятанов. Не я же его увольнял. Эта ситуация была неприятна и для меня. Знаю, Сергей Александрович живет в Германии, я тоже сейчас здесь. Мы могли бы встретиться и спокойно поговорить. Я даже хотел бы, чтоб эта встреча случилась.
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