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Стоило мелькнуть Аболсу возле пресс-центра на чемпионате мира — тут же вокруг собиралась толпа латвийских корреспондентов. Артис устало усаживался — и рассказывал, рассказывал… Мы смотрели на эти семинары — и понятно становилось, кто отвечает в сборной Латвии за обаяние.

Мы ждем, когда латыши разбегутся к своим ноутбукам — телеграфировать на родину: «Аболс заявил…».

Дожидаемся и подходим. Артис, работающий не только с латвийской сборной, но и с «Ладой», чуть отстраняется. Уточняет с горечью:

— Вы ведь про Тольятти будете расспрашивать?

Мы молчим.

— Будете, будете! — убеждается Аболс. — Но про Тольятти у меня будет два ответа — «да» и «нет»….

Сказал и пропал на сутки. Сигнализируя через пресс-атташе — то у сборной Латвии два собрания за день, то званый ужин. Некогда!

Но мы не отставали — все-таки человек работает в нашей лиге давным-давно, в толком никто про Аболса не знает. Даже легендарный Александр Кожевников задался через газеты вопросом: «Кто такой Аболс? Что он выиграл?».

Вот мы и выясним!

День засыпали Аболса укоризненными SMS. В которых глупая T9 переправляла имя «Артис» на «Артист». Вот представьте: приходит сообщение, где в первой же строчке кто-то называет вас «артистом»….

Но Аболс не обиделся, нет. Пришел как и обещал. Долго водил нас коридорами Lanxess-Arena, отыскивая свободную комнатку. Из одной высовывался здоровенный немец в хоккейном шлеме, из следующей — щуплый швед.

Мы плюнули и вернулись в тот же пресс-центр. Спрятались в углу — где отыскивали нас глазами, полными зависти, корреспонденты из Риги. Их-то собственная сборная эксклюзивами не радует. Или корреспонденты не так назойливы, как мы.

Начали, конечно же, не с Тольятти.

ДОПИНГ ОКАЗАЛСЯ ЕРУНДОЙ.

— Матч в вашей жизни, вспоминать который — особенный восторг?

— Вспоминать-то особо нечего! Во мне осталось больше, чем из себя достал. Хотя играл в знаменитом матче на чемпионате мира-2000 в Санкт-Петербурге. Против сборной России.

— Когда латыши выиграли.

— Да, 3:2. Так дома нас встречали, будто не в четвертьфинал вышли, а выиграли этот чемпионат мира! Никогда такого не было! Забивал я на чемпионатах мира только раз — норвежцам в 2001-м. Тогда собрались все лучшие хоккеисты, которые были у Латвии. Американцев обыграли. Зато проиграли Украине.

— На питерском чемпионате кое-кого поймали на допинге.

— О, точно! Наутро после матча с Россией собираемся на тренировку, радио включено: «После вчерашней игры у хоккеиста сборной Латвии обнаружен допинг»… Боже! А кто ходил?

— Кто?

— Я! Как стоял, так и сел. Паника страшная. Даже не за себя, а за команду — что ж теперь с нами сделают? Что я мог съесть? В панике кинулся к доктору. А потом выяснилось — какая-то ерунда. Ошибка.

— Лучший хоккейный матч, который видели своим глазами?

— Я же некоторое время комментировал. В 2008 году работал в Квебеке на матче Россия — Канада, причем, один. Это не образец хоккея. Просто восторг. Такой кайф!

— Разделяем ваши чувства.

— Я даже был счастлив, что мне никто не мешает в эфире — могу говорить все, что на душе! Но вы оцените гибкость сборной Канады. Отправлялись на Олимпиаду в Сочи, на большие площадки — пригласили консультантом Ральфа Крюгера. Совсем иначе играли при потере шайбы, нетипично для канадцев. Я был поражен этой прагматичностью и профессионализмом. Канадцы отступили от своего агрессивного хоккея, перестроились и выиграли.

ПАПА ЮЛО.

— Здесь, в Кельне, ваша раздевалка рядом со словацкой. Где Юлиус Шуплер, мастер художественного слова.

— Мой папа в тренерстве!

— Вот вам и рассказывать.

— Неординарный человек, установки яркие. Кстати, Хартли на него похож в этом смысле. Мы могли приехать на раскатку, а Шуплер ее внезапно отменял: «Сейчас отправляемся гулять к морю!» Приезжаем туда — а на берегу уже заказан обед в ресторане. Юлиус все рассчитал. Когда игра не клеится — надо что-то придумывать, встряхивать. Вот Юлиус фантазирует как никто. Столько было смешного!

— Например?

— Где-то в Москве делает установку перед матчем. Магнитная доска, расставляет магниты: «Это противник, это мы…» Тут выясняется — одной фишки не хватает. Юло не растерялся — ткнул в доску пальцем: «Парни, то не палец, то защитник!».

— Забавно.

— Или дает характеристику сопернику: «Пытаются играть в точный пас…» Тут мы вообще попадали — «пытаются играть»!

— При вас пан Юлиус на жеребца забрался?

— Ну да. Это же в Риге было. Проспорил — пришлось исполнять.

— Впечатления?

— Юло молодец!

— Мы не об этом. Вы ж были его ассистентом — наверное, вам и подсаживать пришлось?

— Нет-нет, Шуплер — очень ответственный. Он не просто взял лошадь. Под Ригой нашел ферму, ездил туда учиться. Нанял тренера. Все сам, только сам! Потом всю Ригу удивил — настолько лихо вспорхнул на жеребца.

— Сам Шуплер переживал — не слишком ли похож на гея в обтягивающих штанах наездника.

— Хе-хе. С нами такими переживаниями не делился.

— Чему у него научились как у тренера?

— Да он вообще стал моим первым учителем! У него заканчивал играть — потом он же пригласил: «Хочешь стать моим ассистентом?» Его сильная сторона — общение с хоккеистами. А первый закон: «Прикуси язык!».

— Он прав?

— Тысячу раз прав! Вот Юлиус здорово умеет задавить в себе злость после плохой игры. Я смотрел на него и поражался: «Вот здесь я точно разорался бы, злоба захлестнула». Потом едешь в аэропорт — оп, уже отпускает. Думаешь: а если б начал высказываться в раздевалке?

— Казался мастером художественного слова индеец Тед Нолан, возглавлявший сборную Латвии.

— Кстати, Нолан нам говорил, что для него большая проблема — говорить при большой аудитории. Специально ходил на курсы, обучался говорить.

— Вот давайте про Нолана поговорим. Своеобразный же человек.

— Это да, своеобразный… Я думал, он индеец — а Нолан сказал про себя: «I am first nation people». А удивил он меня своим подходом.

— В чем?

— Это все, что могу сказать. Удивил своим подходом!

— Вы с Игнатьевым были его ассистентами. Если скажем, что вы Нолана не восприняли — будем правы?

— Ну… Что значит — «не восприняли»? Может, это Нолан нас не воспринял. Кто знает? Тед после чемпионата мира улетел домой, мы с Виктором были в Риге. Вдруг читаем — оказывается, это мы во всем виноваты. Ого, думаем. Вот это новость, просто отлично! Честно говоря, хотелось бы знать правила до, а не после чемпионата мира….

САМОЕ УЖАСНОЕ — ОБИЖАТЬСЯ НА ИГРОКА.

— Самые удивительные проблемы, с которыми столкнулись, став тренером?

— Есть тренеры, которые мало общаются. Дадут свисток: «Все, тренировка закончена!» А надо с хоккеистами разговаривать. Вот Хартли в сборной Латвии много общается. Шуплер разговаривал. Для русских и латышей это важно. Знаете, что самое ужасное для тренера?

— Что же?

— Когда ты начинаешь обижаться на игрока! Это постоянная борьба с самим собой — что сказать, что нет. Шуплер учил: «Обмани его, это твое мастерство! Пугаешь ли ты его, сахаром посыпаешь — неважно. Главное, чтоб он все делал. Сам придумай, как заставить…».

— Вы способны на самого себя объективно взглянуть как на тренера?

— Надеюсь, да. Но это трудно. Говорю своим помощникам: «Эй, ты смотри за мной! Если чувствуешь, что заносит — сразу говори, не стесняйся…».

— В чем вы пока слабы как тренер?

— Как раз в психологических разговорах. Я не любитель. Как говорит мой ассистент, мы же в самолете не идем подбадривать пилота, чтоб лучше взлетел: «Эй, давай, настройся!».

«ЧТО-ТО ДОКТОР ДОЛГО СМОТРИТ…».

— Вы же играли вместе с Сергеем Жолтком?

— Да. Локаутный год. Но в том матче, когда он умер, меня не было. Отдыхал из-за травмы. Это был первый матч Шуплера в клубе «Рига-2000». Помню, сидел в раздевалке — команда должна была вернуться из поездки. Вдруг новость….

— Мы к чему спрашиваем. Ведь после этого случая вы обследовали собственное сердце — и нашлись такие проблемы, что оставили хоккей?

— Откуда такая информация?

— Латвийские друзья сказали по секрету.

— Закончил я не из-за сердца, а потому, что сломал кисть. Но… Ладно, рассказываю! Да, в 2006-м провел полное обследование. Есть сердце и предсердие, такая стенка. Вот в ней у меня оказалась дырка!

— Дырка?!

— Да. Выяснилось, врожденное.

— Страшно слышать.

— А сколько раз до этого мне делали кардиограмму! В тот-то раз случайно обнаружилось. Травмировал колено, делали операцию. Не вышел на матч «Лада» — «Рига-2000». На всякий случай решили сердце посмотреть. Лежу-лежу, доктор смотрит: «Ага, сердце увеличено на столько-то процентов, стенки потолще…» Вдруг замолкает. Что-то, думаю, долго он меня смотрит. Окликаю: «Что случилось?» Доктор посмотрел на меня, еще помолчал — и произносит: «Слушай, у тебя дырка в сердце…» Мне казалось, я ослышался.

— Что было дальше?

— Прежде такие вещи оперировали — натурально вынимали сердце и штопали. А тут узнали, что в Словакии провели первую в истории операцию — пропускали шнур через пах, заковыривали эту дыру изнутри. С помощью Шуплера мы отправили диск в Словакию докторам. Потом отправился на операцию. Лежал в полном сознании и смотрел на экране, как ковыряются в моем сердце.

— Кино на любителя. Уж лучше спать.

— Но я смотрел! Почему нет? У меня вообще тот год хороший был, я ничего не боялся. На операцию шел спокойно. Уверен был — все пройдет отлично. В Риге был чемпионат мира, сборную принял Петр Воробьев. Я уверен, что играл бы в этой команде. Но пришлось отказаться.

— От сборной — но не от хоккея?

— Мне на полгода запретили большие нагрузки. Но что я могу, кроме хоккея? Денежных запасов не было вообще. Значит, надо выходить и играть.

— Прежде у вас сердце не прихватывало?

— Никогда! Да я нагрузки переносил как собака. Может, и оперироваться не стал бы, но доктора насели: «Тяжелый вид спорта, то, се…» Маму мою проверили — у нее оказалось такое же сердце, с дыркой. Тоже прооперировали. А у детей все нормально.

— Что-то чувствовали во время операции?

— Боли не было вообще. Изнутри вдруг — оп! Будто сердце кувырок сделало! Доктору говорю: «Это что такое?» — «Не волнуйся, это мы тебе в сердце вошли…».

— Сколько после этого отыграли?

— Три сезона.

— Ого.

— Еще бы играл, но кисть сломал. Вот это была боль так боль, ничего страшнее не испытывал. Чтоб не орать, собственный палец зажал зубами. Сам виноват!

— То есть?

— Нас как учили в Советском Союзе? Дураки-канадцы бегут бить — а ты отдай пас и уворачивайся. Вот я и «уворачивался».

— Ничего не понимаем.

— Хоккеист на меня летит — прими его на плечо, и ничего не случится. А я увернулся, но у борта оставалась рука с клюшкой. Парень врезался в нее бедром. Смотрите — и сейчас до конца не сгибается. Хрящ раздробило, связки разорвало. Мне даже операцию делать не стали!

— Почему?

— Жить-то не мешает. Поначалу доктора раздумывали, консилиум созвали: оперировать, нет? А будет ли лучше? Время шло, я поехал в Канаду комментировать чемпионат мира. Тут стали воссоздавать рижское «Динамо», появилась КХЛ. Я — кандидат в команду. В июне решил проверить, как срослось. Кидайте мне, говорю, флорбольный мяч. Словно ножом укололо! Понятно стало — кистью двигать не могу. Команду как раз Шуплер принял. Юлиус и Нормунд Сейейс звонят: «Загляни в клуб». Там-то все и решилось: «Раз играть не можешь — ассистентом к Юлиусу пойдешь?» Мне даже смешно стало: а есть варианты? Да я благодарен должен быть тому парню из Лиепаи, который мне руку сломал! Так повернулось, что грех жаловаться — прыгнул на самый высокий наш уровень, в тренеры рижского «Динамо» и сборной!

— Это большое везение.

— Ну вот закончил бы я через пару лет. Сидел бы и думал: что делать дальше? Кому я нужен?

ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРЛИС.

— Со знаменитым Карлисом Скрастиньшем, погибшем в ярославском самолете, вы дружили с детства.

— Вместе играли в детской команде — мне 7 лет, ему 6. Нас тренировал Михаил Бескашнов, так он совсем молоденького Карлиса «Мамой» прозвал. Не знаю, почему. Николишина тоже с детства «Батей» звали… Карлиса Юрзинов пригласил в ТПС, а оттуда перебрался в НХЛ.

— Удивительный был хоккеист?

— Недаром же его в Америке звали «железный человек»! Он побил один из старейших рекордов лиги для защитников — выходил на лед в почти 500 матчах подряд. В Колорадо играл в третьем звене, разрушитель. Как меньшинство — его выпускают, ловит шайбу на себя. В 2004 году приехал на чемпионат мира в Финляндию. Решающий матч с Белоруссией. Так Скрастиньш три шайбы им забил! Никто понять не мог — как это?

— Хорошо ловил на себя шайбу?

— Изумительно. Нас тоже учил: «Не надо под нее ложиться!» — «А как надо?» — «Вот так садишься на колено…» В НХЛ уже тогда вели статистику блокированных бросков. Самоотверженность нужна. Вот играл за сборную Латвии Арвидс Рекис, много бросков ловил на себя. Бесстрашный парень! Как-то вижу — садится под шайбу, та попадает в перчатку. Как раз в то место, где клюшку держал. Вытаскивает при мне руку — а там кровища, все раздроблено… Ужасная картина!

— То ли Знарок, то ли Витолиньш называли вратаря Артура Ирбе самым удивительным человеком в латвийском хоккее. Сам себя тренировал, бегал на 16-й этаж и обратно…

— Мы с Арчи отлично знакомы! Своеобразный парень. Всего достиг большим упорством и самопожертвованием. В локаутный год Ирбе тоже приезжал играть за «Ригу-2000». Приглашаю его в гости, обедаем. Арчи принес банку: «Попробуй!» Оказался потрясающий морс.

— Такие люди — и пьют морс в локаутный год?

— Арчи вообще не прикасается к спиртному! Покушали, допили морс и разошлись. Прошло года четыре. Встречаемся — Артур руку тянет: «Спасибо!» — «Чего-чего?» — «В тот раз так классно посидели…» Я вспомнил-то с трудом!

— Говорят, при небольшом росточке Ирбе был невероятным качком.

— Артур? Нет, что вы! Он много работал над собой, но «качком» его точно не назовешь. Вот видели б вы Сашу Белявского, бывшего капитана сборной Латвии.

— Видели как-то. Худенький.

— Это вы его в майке встретили. А разделся бы — по нему можно анатомию изучать. Где какой мускул. Это не гора мышц, но каждая — рельефная. Пример, как надо к себе относиться.

— Надо ж. Не запустил себя человек в Швеции.

— Как раз в Швеции он себя и обрел — правильное питание и тренировки! Стал там легендой. Я ездил на его прощальный матч в Умео, видел эту фантастическую популярность.

9 975 КРОН.

— С 96-го вы мотались по финским лигам, шведским. Первый контракт был смешной?

— Не то слово. 9 975 шведских крон в месяц.

— Для Швеции прилично.

— Вы серьезно это говорите? Контракт шестимесячный, а жить тебе надо 12. Откладывал в конвертики — и под шкаф. Написано было: это на май, это на июнь… На жизнь еле-еле хватало! Вот это моя проблема: не особо куда-то стремился. Что-то предложат? Хорошо! Не хватало целеустремленности. Это же неправильно?

— Наверное.

— Смешно вышло в этой Швеции. Чтоб мне полегче дышалось, нашли люди из клуба старого латыша, который давным-давно эмигрировал. В войну, если слышали, был «Курляндский котел», страшные бои Красной армии с немецкой. Народ хватал лодки — и через море гребли в Швецию, подальше от ада. Вот это был один из тех беженцев. Латышский он к моменту нашей встречи подзабыл, правда.

— Как же так?

— Женился на шведке. С кем ему на латышском говорить? У шведов привычка — как вечер пятницы: «О, мы в магазин!» Набивают холодильник доверху. Как-то дочка их заглянула к нам в гости, открывает холодильник….

— Что?

— Хоп — застыла! А мы с женой смеемся, угораем просто. Стоит бутылка кетчупа и то, с чем латыши ассоциируются.

— Шпроты?

— Точно! Открытая банка шпрот. Больше ничего. На следующий день снова приезжает — под мышкой здоровенный пирог, в котором и ветчина, и сыр. Все-все-все.

— Деньги вас Швеция считать наверняка научила.

— Это точно. Чтоб нелепую покупку совершил — даже и не вспомню! Хотя, нет, случилось на днях. Был свободный час, пошел по магазинам. Сколько можно — хоккей да хоккей… Вижу — чудесные мокасины, но что-то цвет знакомый. Смотрел, смотрел — так и не вспомнил, есть у меня такие или нет. Купил, сфотографировал. Отправляю жене — а она в ответ: «Зачем тебе еще одни такие?».

— Отнесли назад?

— Да. Размером, говорю, ошибся, верните деньги. Сам смеюсь!

— В Тольятти долго не платили. Залезли в долги — или хватило накоплений?

— Да, у нас были проблемы, которые руководство клуба решило. Сейчас все хорошо. Но в то время… Хорошо, что знаю деньгам счет. «От» и «до» не жил. У меня не было проблем.

— Бывший капитан футбольного «Спартака» Егор Титов говорил, что тратит в месяц 6 тысяч долларов. Сколько нужно вам?

— Вот это вопрос, надо подумать… Прямо самому интересно! Учитывая кредит за дом, который надо выплачивать… Три тысячи евро в месяц. Или три с половиной.

— Сколько уходит на кредиты?

— 850 евро.

— Нас как-то поразил баскетболист Андрей Кириленко. При всех своих миллионных контрактах в Америке он многое покупал в кредит.

— А у меня к концу карьеры накоплений не было вообще! В Швеции играл хорошо, вполне потянул бы в высшей лиге. Но не звали. Не было даже шанса. Возможно, агентские дела. Возвращаюсь в Латвию, мама получила новую квартиру, а мне оставила двушку в «хрущевке». А на мне двое детей. Вот продал эту квартиру — купил за Ригой 4-комнатную. Без кредита никак.

— Даже 200 тысяч евро на счету у вас после хоккея не было?

— Что вы! Это очень хорошо обо мне думаете. Были б — я ни за что с кредитом не связывался, спокойно купил квартиру. На то, что я зарабатывал игроком, можно было существовать от зарплаты до зарплаты. Накопить ты мог только на первый взнос в банк. Все!

ГОНКИ НА «КЛАССИКЕ».

— Вы же сами участвовали в гонках?

— Эта история начинается с папы — тот в союзные времена участвовал в гонках на грузовиках. Рязань, Куйбышев, вся Латвия… Для меня праздник, когда взрослые собирались — выпивали и смотрели диапозитивы: «О, вот этот момент помнишь?» Такое наслаждение! А к «Жигулям» папа меня с 6 лет приучал. Сидение до упора, подушку повыше — и кручу огромный руль. Отец рядом сидит.

— Как здорово.

— А гонки… Дело случая! Нравиться-то всегда нравились, но сам не участвовал. Думал, это дорогое удовольствие. В 2012-м году в Валмиере, где рижское «Динамо» сборы проводило, все ходил мужчина, про «Жигули» толковал, гонки… Его ко мне отправили — вон, мол, тренер у нас любитель.

— Что предложил?

— Начал рассказывать про трассу — а я ее и так прекрасно знаю, ходил смотреть, как там гоняются люди. Ни одного этапа не пропускал. А он продолжает: «Хотите погоняться на “Жигулях”?» Да это ж здорово! Как? Где? Вот как-то вечером отправился в автоклуб. У ребят своя тусовка, только заднеприводные «Жигули», «классика». Как раз то, что обожаю.

— Романтика.

— Есть в этих гонках соревнования — где у машины стандартный двигатель и четкие правила. А есть open-класс. Там в вазовскую «семерку» можно затолкать двигатель от «Хонды». Стал ездить по гоночной трассе. Выжимал из машины столько, сколько она идет!

— Поучаствовали в официальных гонках?

— Мне предлагали — я отнекивался: «У меня же сезон…» Решили — если время найду, то поучаствую. К зиме они трассу готовят, грейдером выравнивают. Машину можно арендовать, но я так загорелся, что купил «Жигули»!

— Дорого?

— Что-то около тысячи евро. Уже готовая для гонок. Друг помог доработать, двери поменять, подкрасить. Двигатель стоит родной, это обязательное условие. Вот амортизаторы какие хочешь, такие и ставь. На мосту блокировка. Колеса у всех одинаковые, без шипов. Первая гонка у меня была 17 ноября 2013 года. Как раз Раутакаллио уволили, я стал исполняющим обязанности в «Динамо». Гонялись на трассе для картинга.

— Как прошло?

— С испугу нормально проехал. Из 30 машин в десятку попал. В самый главный финал вышел.

— Это как?

— Если б я 22-м приехал — участвовал бы в финале «с». Где разыгрывают с 20 по 30 места. А я был в финале «а»! Но там бороться сложно, участвуют серьезные ребята. Которые нормально вложились в автомобили. Но я понял главное: гонки — единственное место, где я полностью отключаюсь от хоккея! Круге на пятом-шестом вспомнил, что у меня рот открыт.

ЗАПОРОШЕННАЯ ФУРА

— Рекорд скорости в вашей жизни?

— Когда чемпионат мира был в Германии — в 2010-м? Вот тогда на «Вольво» пробил двести. Сразу сбросил.

— Чтоб автомобиль вышел из-под контроля — случалось?

— Я на дороге особо не глуплю… Отец учил, как выходить из заноса, что делать в экстремальной ситуации. Был как-то случай под Ригой, Боженька уберег. Другого объяснения нет. Ездил я на «Жигулях», «тройке». С женой отправились к друзьям, с горки покатались. Возвращаемся назад, уже темно. Снегопад, вьюга, машин нет вообще. Шоссе — две полосы туда, две в обратную. На пустой дороге врубаю дальний и зачем-то перестраиваюсь в левую полосу. Будто кто-то увел туда.

— Что случилось?

— Справа стояла запорошенная фура, сломалась. В этой метели ее точно не рассмотрел бы.

— Самая странная машина, которую попробовали в жизни?

— 2012-й год, чемпионат мира в Швеции. Наши болельщики отреставрировали и приехали на древнем микроавтобусе «Латвия», там еще руль между ног. Не знаю, как этот прибор дотянул до Стокгольма. Мне предлагают: «Хочешь по городу прокатиться?» Давайте! Почему нет? Выезжаю за угол — а там полиция меня тормозит: ну-ка дыхни в трубочку. Поверить не могли, что человек в модном костюме трезвым сядет за руль такого автомобиля.

— Результат?

— Положительный.

— Господи.

— Ой, то есть, отрицательный….

— Гоночные «Жигули» до сих пор живы?

— Эта «шестерка» стоит в гараже у отца. Надо немного вложиться, кое-что поменять. Потом — снова на гонки! Идеальная машина. Очень люблю на заднем приводе по снегу, чтоб с заносом….

— Вам в Тольятти клуб, кажется, тоже «Жигули» выдал?

— Была «Калина-Спорт», сейчас «Лада-Веста». Нормальная машина. Я вырос на «Жигулях» — чем меня удивишь? Литые диск, обогрев сидений, кондиционер, электрический стеклоподъемник… Все есть! Даже камера заднего вида и круиз-контроль. Все спорю с приятелями, которые на Porsche ездят, что лучше.

— Ничего пока не отвалилось от «Весты»?

— Абсолютно ничего. Прекрасно ездит.

— Есть, где разогнаться?

— Бывает свободное время, думаю — съезжу-ка в Самару. Дорога отличная, но не разгонишься. В шести местах камеры висят. Еду как все. Превышаю, но культурно.

БЭБКОК

— Знаем людей, способных смотреть по 4 хоккейных матча подряд. Кто-то ломается на втором. На каком — вы?

— Я могу смотреть хоккей — и отключаться. Ну, идет и идет. Если красиво разыграли, встрепенусь. Это счастье, что умею небрежно смотреть. Вот в Квебеке комментировал две подряд игры один. Вынужден сосредоточиться. Для меня болтать не проблема, но после второго сидел и думал — как же хорошо молчать….

— Кто для вас сегодня — тренер номер один в мире?

— Бэбкок. Все выиграл! Слушаю его интервью: «Ваш секрет?» Я напрягся — ага, сейчас все узнаю. А Майк отвечает: «Мой секрет — хорошие хоккеисты…» Эх, не рассказал!

— Вошел бы он сюда сейчас — два вопроса, которые ему задали бы?

— Первый — «как дела?» Надо же дать человеку освоиться. А второй — расспросил бы про Сочи. Канадцы интересно отходили назад. При потере шайбы играли осторожно, не так, как на маленьких площадках. Его ли это идея была? Трудно ли было — если ты главный, а идея не твоя — согласиться на это?

— Вы стали тренером. Самая странная критика, с которой столкнулись?

— Да во в этом году пошли новости — дескать, меня вот-вот уволят. А мы 30 туров шли в восьмерке! Интересно стало: за что?

— Еще вот что мы откопали: знаменитый Александр Кожевников внезапно сорвался в момент тольяттинского назначения: «Кто такой Аболс? Зачем он здесь, что он выиграл?»

— Да. Видел. Не в трубе же я живу. Это неприятно — но тоже часть работы.

— Удивляют такие вещи?

— Не хочу об этом вспоминать. Хотя прекрасно понимаю, почему он на меня накинулся. Если сейчас начну говорить — все развернется в полемику, мне же вернется бумерангом… Я Кожевникова даже понимаю! Не осуждаю! Но он знает ситуацию с одной стороны. Меня как-то один уважаемый человек спрашивал: «Ты еще жив?!» Ага, отвечаю….

САМОЛЕТЫ

— Не хотите про Кожевникова — тогда расскажите, как падали с самолетом.

— Вы про какой именно случай?

— Знаем только эпизод, как самолет рижского «Динамо» развернуло при взлете.

— Ах, вы про это? Да, было. Даже дату помню — 18 февраля. Это параллели с сердцем. Я же из хоккея уходил в том числе поэтому.

— То есть?

— Из-за аэрофобии. В 91-м летели из Монреаля, угодили в сильную турбулентность. Тогда все и началось. Так трясло! Самолет то нырял вниз, то снова набирал. Мне было 18 лет. Приземлиться должны были в Москве. На лбу выступили крупные капли пота, ладони тоже влажные. Как глупо, думаю, финишировать вот так….

— Но долетели же?

— Следующий рейс был в Свердловск. Ну, надо — значит, надо. К самолету автобусом еще не подвозили, надо было идти по полю. Рижский аэропорт, вижу Ту-154… Как начало меня лихорадить!

— Но сели?

— Сел. Только не помню, как. Я тогда придумал маневр. Купил плеер, записал музыку, с которой связаны приятные воспоминания. Как сажусь в самолет — сразу наушники набрасываю. Мама меня 19-летним в рижский аэропорт возила — сидели и смотрели часами, как самолеты взлетают и садятся. Дома сидел в кресле — представлял, что я в самолете… Я к психологу ходил из-за этого!

— Что услышали?

— То, что и без психолога знал. Сел напротив, он вкрадчиво: «Ну послушай, чего ты боишься? Что упадешь? Ты же любишь на машине гонять. Высуни руку на скорости сто. Чувствуешь, какое сопротивление? А у самолета 800 километров в час! Представляешь, какая подушка под крыльями? 2 двигателя, один всегда вытянет…» Ну и что из этого я не знал?

— Трезво.

— Когда в Швецию отправился играть, рад был страшно: «О, там летать не надо!» Думал, на все выезды автобусом добираются. Оказалось, пару раз на север летать все-таки придется. Так у меня за неделю до самолета комок в животе.

— Сейчас отпустило?

— А сейчас… Нет вариантов! Хочешь работать — надо летать. Хотя первый рейсы после отпуска — крайне неприятно.

— Так что случилось 18 февраля?

— Рига, наш чартер. Никогда с ним проблем не было. Тут все как обычно, выезжаем на взлетную. Меня еще Шуплер научил — Boing 737 взлетает за 23 секунды. Всегда на часы смотрю, засекаю. Тр-р-р — стрелочка бежит, самолет в воздухе.

— Тогда тоже смотрели?

— Вот! Сижу, смотрю на нее. Рейс в Уфу. Начинает разгоняться, я на иллюминатор косяка даю. Считаю про себя: «Раз, два, «Ты еще жив?!» Мы в воздухе должны были — а он по полю скачет!

— Ощущения?

— Я даже не по-латышски, а по-русски выкрикнул: «Да ладно!» Вот паники почему-то не было. Мы какие-то снесли, на самолете тоже были повреждения. Команда в гостиницу отправилась ждать новый борт, а я недалеко жил, домой приехал. Звоню другу-пилоту, тот в шоке: «Хоть представляешь, «Ты еще жив?!» Начал что-то такое рассказывал, что я оторопел: «Эээ! Ты поспокойнее, мне сейчас снова в самолет садиться…».

— Тут есть средство. Не знаем, для вас ли. Коньяк!

— Я открыл, выпил чуть-чуть. Еду в аэропорт, думаю — все, сейчас рецидив будет. Увижу самолет — и переклинит". Сидят же в человеке воспоминания. Вот затрясет — никто меня не затолкает внутрь….

— Обошлось?

— Нормально зашел, сел. Один товарищ и там предложил коньяку. Нет, говорю. А он купил в аэропорту. Как начал разгоняться, смотрю на него: «Налей…» Все отлично, проснулся в Уфе.

— Хоть раз в жизни отказались сесть в самолет?

— Нет. Стыдно было! В 1991-м летели из Казани в Москву на Як-40. Отец со своей фурой должен около Внуково быть. Я все высматривал его машину. Молился, чтоб не уехал. Увидел — уфф, домой с ним поеду, никаких самолетов… Встречает: «Ты что такой бледный, сынок?».

— Говорите, музыку себе записывали. Какую?

— Латышские песни, русские… Я не фанат. Часто знаю песню — но даже не представляю, кто это исполняет. Мне это надо? Обязательным тогда был Высоцкий. Да и сейчас слушаю.

— Наш любимый латышский певец — Густаво.

— Это же рэпер!

— Ну да. Довольно приличный.

— Нет, это не для меня. Я более такой… Меланхоличный. Вы послушайте Интарса Бусулиса — «Я тебя рисую». У него еще с Ваенгой есть песни.

— Из Высоцкого — что нравится?

— Под настроение! «Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом…».

— Про дальнобойщиков хорошая есть песня.

— Да, тоже нравится. «Дорожная песня» называется: «Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине — тьма, напарник третий час молчит…».

— То, что слушают сегодняшние хоккеисты — не для вас?

— Это мы стареем!

— Вы полагаете?

— Я как услышу, бегу подальше. Ужас! Как такое можно впускать в себя? Это же крышу сносит, бред какой-то: бдыщ-щ, бух, бам!

ВСТРЕТИТЬСЯ СО СВЕТЛОВЫМ? БУДУ РАД

— Кто-то говорит — подсидели вы в «Ладе» Светлова. Как реагировали? И почему это не так?

— Мы уже касались Кожевникова… Не хочу в прессе погружаться в эту тему. Прежде мы должны, наверное, с Сергеем сесть и обговорить. Но пока не встречались. Поэтому я говорю: это не так! Но у Светлова наверняка другое мнение.

— На предсезонных турнирах вы даже ходили разными дорогами. Кофе пили в сторонке.

— Я помню, вы об этом писали в Нижнем Новгороде. Думаете, правильно будет, если сейчас начну все рассказывать вам — не поговорив со Светловым?

— Вы кажетесь порядочным человеком. Можете сейчас сказать: «Я был абсолютно честен в той ситуации»?

— Это про объективность… Я не делал ничего такого, чтоб Светлова сместили, а команду передали мне. «Ты еще жив?!&Шел сезон. Какие будут шансы, если начну что-то переделывать на ходу? Хотя Светлов наверняка иначе смотрит на всю эту ситуацию.

— Как только вас назначили в «Ладу», Светлов сник.

— Это разве ко мне вопрос? Понимаю — работал его человек, Андрей Пятанов. Не я же его увольнял. Эта ситуация была неприятна и для меня. Знаю, Сергей Александрович живет в Германии, я тоже сейчас здесь. Мы могли бы встретиться и спокойно поговорить. Я даже хотел бы, чтоб эта встреча случилась.