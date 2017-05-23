Защитник Йордан покинул «Ак Барс»

Защитник Михал Йордан покинул казанскую команду Континентальной хоккейной лиги. Действие соглашения между игроком и клубом прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Йордан провел за казанскую команду в сезоне-2016/17 36 матчей, набрав 9 (3+6) очков.

Хоккейный клуб «Ак Барс» выразил Йордану благодарность за работу и пожелал чешскому игроку обороны новых успехов в дальнейшей спортивной карьере.