Защитник Йордан покинул «Ак Барс»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил об очередных изменениях в составе.
Защитник Михал Йордан покинул казанскую команду Континентальной хоккейной лиги. Действие соглашения между игроком и клубом прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Йордан провел за казанскую команду в сезоне-2016/17 36 матчей, набрав 9 (3+6) очков.
Хоккейный клуб «Ак Барс» выразил Йордану благодарность за работу и пожелал чешскому игроку обороны новых успехов в дальнейшей спортивной карьере.
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