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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29839178/
23 мая 2017, 14:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Йордан покинул «Ак Барс»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил об очередных изменениях в составе.

Защитник Михал Йордан покинул казанскую команду Континентальной хоккейной лиги. Действие соглашения между игроком и клубом прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Йордан провел за казанскую команду в сезоне-2016/17 36 матчей, набрав 9 (3+6) очков.

Хоккейный клуб «Ак Барс» выразил Йордану благодарность за работу и пожелал чешскому игроку обороны новых успехов в дальнейшей спортивной карьере.

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