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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29838404/
23 мая 2017, 13:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Фетисов считает, что в КХЛ нет равенства, а купленный результат ничего не стоит

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов порассуждал о проблемах КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион семикратный чемпион мира Вячеслав <span class=error>Фетисов</span> порассуждал о проблемах <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Изначально КХЛ создавалась именно для того, чтобы ребята из лиги могли приехать в сборную России и выиграть медали для страны. Конечно, в самой лиге могло всё сложиться немного лучше.

Мы закладывали в основе нового турнира принципы равенства, но сейчас их нет. К примеру, худшая команда регулярного чемпионата должна была получать лучшего новичка, а также везде должен был быть потолок зарплат. Конкуренция должна быть в основе всего.

Сейчас такая ситуация, что порой большие и богатые клубы приезжают и забирают лучших хоккеистов из других команд. В этой ситуации, когда есть разделение на богатых и бедных, сложно оценить работу менеджмента клуба, так как купленный результат ничего не стоит, — сказал Фетисов в эфире «Спорт FM».
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