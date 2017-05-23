Хоккеисты «Югры» начнут подготовку к новому сезону 6 июля на сборе в Ханты-Мансийске
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты «Югры» начнут подготовку к новому сезону 6 июля на сборе в Ханты-Мансийске, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.
«Югра» по итогам минувшего сезона стала 13-й в конференции «Восток» в регулярном чемпионате и не попала в
С 17 по 30 июля команда Игоря Захаркина проведет сбор в Белоруссии, где дважды сыграет с «Неманом» и примет участие в турнире «Кубок Минска». Со 2 по 13 августа хоккеисты «Югры» будут тренироваться в
Новый сезон КХЛ стартует 21 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter