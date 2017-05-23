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23 мая 2017, 11:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Югры» начнут подготовку к новому сезону 6 июля на сборе в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Югры» начнут подготовку к новому сезону 6 июля на сборе в Ханты-Мансийске, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.

«Югра» по итогам минувшего сезона стала 13-й в конференции «Восток» в регулярном чемпионате и не попала в плей-офф. 3 июля в Ханты-Мансийске игроки «Югры» начнут проходить углубленное медицинское обследование, а 6 июля стартует первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Ханты-Мансийске и завершится 16 июля.

С 17 по 30 июля команда Игоря Захаркина проведет сбор в Белоруссии, где дважды сыграет с «Неманом» и примет участие в турнире «Кубок Минска». Со 2 по 13 августа хоккеисты «Югры» будут тренироваться в Ханты-Мансийске, а с 14 по 19 августа выступят в Омске на мемориале Виктора Блинова.

Новый сезон КХЛ стартует 21 августа.

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