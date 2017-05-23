Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29836208/
23 мая 2017, 11:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» обнародовал план предсезонной подготовки

Утвержден план предсезонной подготовки хоккейного клуба «Нефтехимик» к регулярному чемпионату КХЛ сезона-2017/2018.

Об этом информирует официальный сайт клуба.

План работы команды в межсезонье следующий:

3 июля — сбор команды в Нижнекамске.

3−4 июля — медицинский осмотр команды.

5−9 июля — сбор в Нижнекамске.

10—24 июля — сбор в Финляндии.

26 июля — 5 августа — сбор в Нижнекамске.

28 июля — контрольный матч с «Ак Барсом» в Казани.

6−11 августа — Турнир Кубок Президента Республики Казахстан.

12—14 августа — сбор в Нижнекамске.

15—18 августа — Турнир Кубок Республики Башкортостан.

19—20 августа — сбор в Нижнекамске.

Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото