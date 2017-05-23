«Нефтехимик» обнародовал план предсезонной подготовки
Утвержден план предсезонной подготовки хоккейного клуба «Нефтехимик» к регулярному чемпионату КХЛ сезона-2017/2018.
Об этом информирует официальный сайт клуба.
План работы команды в межсезонье следующий:
3 июля — сбор команды в Нижнекамске.
3−4 июля — медицинский осмотр команды.
5−9 июля — сбор в Нижнекамске.
1
26 июля — 5 августа — сбор в Нижнекамске.
28 июля — контрольный матч с «Ак Барсом» в Казани.
6−11 августа — Турнир Кубок Президента Республики Казахстан.
1
1
1
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter