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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29835300/
23 мая 2017, 10:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Губернатор: Финансовые сложности «Сибири» не помешают участию клуба в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финансовые проблемы клуба «Сибирь» не являются препятствием для выступления команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета «Сибири» Владимир Городецкий.

Как рассказал ТАСС губернатор Новосибирской области председатель попечительского совета Сибири Владимир Городецкий финансовые проблемы клуба будут решены к 31 мая. Увеличить
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Совет директоров КХЛ в среду должен утвердить состав команд для участия в чемпионате лиги сезона-2017/18. До 31 мая клубы КХЛ, согласно регламенту, должны погасить все задолженности перед игроками по зарплатам за прошедший сезон. «Сибирь» испытывала проблемы с финансированием с прошлого года.

«К этому периоду времени финансовые проблемы решаются. Они не являются препятствием для утверждения нашей заявки на участие в чемпионате КХЛ следующего сезона», — сказал Городецкий.

В самом начале мая «Сибирь» покинули лидеры команды — форварды Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов, которые подписали контракты с ЦСКА.

«Это естественно, когда ряд ярких игроков уходит в клубы, где им предлагают другие условия. В то же время мы прошли не очень простой предыдущий сезон, когда у нас восемь основных игроков были травмированы. Выбыл вратарь Салак, поэтому молодежь прошла обкатку и выдержала этот сложный длительный период. Ставка у нас сделана не на звезд, а на то, чтобы вырастить достойных игроков из детско- юношеского хоккея, которые верят в клуб и у которых есть стимул для самосовершенствования», — отметил он.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф. Наивысшим достижением клуба за всю его историю являются бронзовые медали чемпионата КХЛ сезона-2014/15.

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