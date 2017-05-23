Губернатор: Финансовые сложности «Сибири» не помешают участию клуба в чемпионате КХЛ

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Совет директоров КХЛ в среду должен утвердить состав команд для участия в чемпионате лиги сезона-2017/18. До 31 мая клубы КХЛ, согласно регламенту, должны погасить все задолженности перед игроками по зарплатам за прошедший сезон. «Сибирь» испытывала проблемы с финансированием с прошлого года.

«К этому периоду времени финансовые проблемы решаются. Они не являются препятствием для утверждения нашей заявки на участие в чемпионате КХЛ следующего сезона», — сказал Городецкий.

В самом начале мая «Сибирь» покинули лидеры команды — форварды Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов, которые подписали контракты с ЦСКА.

«Это естественно, когда ряд ярких игроков уходит в клубы, где им предлагают другие условия. В то же время мы прошли не очень простой предыдущий сезон, когда у нас восемь основных игроков были травмированы. Выбыл вратарь Салак, поэтому молодежь прошла обкатку и выдержала этот сложный длительный период. Ставка у нас сделана не на звезд, а на то, чтобы вырастить достойных игроков из детско- юношеского хоккея, которые верят в клуб и у которых есть стимул для самосовершенствования», — отметил он.