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23 мая 2017, 10:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Адмирал» заключил новое соглашение с канадским защитником Шоном Моррисонном

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Адмирал» заключил новое соглашение с канадским защитником Шоном Моррисонном, сообщается на сайте команды из Владивостока.

Моррисонн перешел в «Адмирал» из «Медвешчака» в результате обмена на денежную компенсацию в декабре 2016 года. В минувшем сезоне 34-летний защитник провел за «Адмирал» 17 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи.

Новое соглашение Моррисонна с «Адмиралом» рассчитано на один год. На протяжении карьеры канадский защитник выступал за клубы НХЛ «Бостон», «Вашингтон», Баффало, в КХЛ игрок также защищал цвета московских клубов «Спартак» и ЦСКА.

«Адмирал» в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде Кубка Гагарина проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2−4 в серии.

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