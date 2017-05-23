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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29834094/
23 мая 2017, 11:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Третий ребенок родился в семье хоккеиста «Сочи» Хомицкого и фигуристки Бутырской

В семье защитника хоккейного клуба «Сочи» Вадима Хомицкого и прославленной российской фигуристки Марии Бутырской произошло пополнение — у пары родился третий ребенок.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы Бутырская и бывший хоккеист сборной России Хомицкий женаты с 2006 года.

«Руководство, тренеры, партнеры по команде и весь коллектив ХК “Сочи” поздравляют защитника сочинцев и его супругу Марию Бутырскую с рождением сына! Вадим и Мария решили назвать сына Гордеем. Рост малыша — 52 см, вес — 3500 грамм. Поздравляем родителей и желаем им только приятных хлопот, а ребенку — богатырского здоровья, большого счастья и удачи на жизненном пути!» — говорится в сообщении на официальном сайте ХК «Сочи».

Гордей стал третьим ребенком в семье Хомицкого и Бутырской. Первенец у пары родился в апреле 2007 года, сына назвали Владиславом. Спустя два года Бутырская родила дочь, которую назвали Александрой.

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