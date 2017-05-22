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22 мая 2017, 19:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Московское «Динамо» расторгло контракт с вратарём Заливиным

Московское «Динамо» и голкипер Александр Заливин расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 26-летнего Заливина был рассчитан до 30 апреля 2018 года. В прошедшем сезоне вратарь провёл за основную команду шесть матчей, отразив 91% бросков и пропуская в среднем 3,1 шайбы за игру. Также он сыграл 16 матчей за балашихинское «Динамо» в регулярном чемпионате ВХЛ, одержав 10 побед с процентом отражённых бросков 92,8 и коэффициентом надёжности 2,27, в плей-офф участия не принимал, «Динамо» Балашиха завоевало Братину.

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