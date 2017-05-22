Московское «Динамо» расторгло контракт с вратарём Заливиным

Контракт 26-летнего Заливина был рассчитан до 30 апреля 2018 года. В прошедшем сезоне вратарь провёл за основную команду шесть матчей, отразив 91% бросков и пропуская в среднем 3,1 шайбы за игру. Также он сыграл 16 матчей за балашихинское «Динамо» в регулярном чемпионате ВХЛ, одержав 10 побед с процентом отражённых бросков 92,8 и коэффициентом надёжности 2,27, в плей-офф участия не принимал, «Динамо» Балашиха завоевало Братину.