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22 мая 2017, 17:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» расторгло контракт с Кевином Лаландом

Соглашение минского «Динамо» с вратарём Кевином Лаландом досрочно прекращено по инициативе клуба. Как сообщается на официальном сайте «зубров», это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.

Соглашение минского Динамо с вратарём <span class=error>Кевином</span> <span class=error>Лаландом</span> досрочно прекращено по инициативе клуба. Увеличить
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30-летний Лаланд в прошедшем сезоне провёл шесть игр в регулярном чемпионате, одержав две победы с процентом отражённых бросков 89,3 и коэффициентом надёжности 2,17. Он выступал за «Динамо» в общей сложности пять сезонов, также отыграл два года за ЦСКА и один сезон за «Витязь». Всего в КХЛ одержал 61 победу в 175 играх.

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