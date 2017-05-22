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22 мая 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Лепистё стал игроком «Йокерита»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Сами Лепистё перешёл в «Йокерит».

Об этом сообщает официальный сайт финского клуба Континентальной хоккейной лиги. Контракт между финским защитником и командой Континентальной хоккейной лиги подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

В прошедшем сезоне Лепистё в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 (6+25) очко и добавил к ним ещё 3 (0+3) в 5 матчах розыгрыша Кубка Гагарина. Команды из Уфы и Хельсинки завершили выступление в плей-офф на стадии первого раунда.

Йокерит
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