Евгений Хвостов вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Югра»

Специалист, которому 28 мая исполнится 36 лет, будет тренировать в «Югре» защитников.

В минувшем сезоне Хвостов работал тренером команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Мамонты Югры». Грядущий сезон станет для него десятым в системе «Югры»: восемь лет Хвостов был игроком ханты-мансийского клуба, в его составе став двукратным обладателем Кубка Братины, а еще один год — тренером молодежной команды.