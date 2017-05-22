Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29824395/
22 мая 2017, 12:51 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Евгений Хвостов вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Югра»

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Евгений Хвостов пополнил тренерский штаб хоккейного клуба «Югра», сообщается на официальном сайте ханты-мансийской команды.

Специалист, которому 28 мая исполнится 36 лет, будет тренировать в «Югре» защитников.

В минувшем сезоне Хвостов работал тренером команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Мамонты Югры». Грядущий сезон станет для него десятым в системе «Югры»: восемь лет Хвостов был игроком ханты-мансийского клуба, в его составе став двукратным обладателем Кубка Братины, а еще один год — тренером молодежной команды.

Югра
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота