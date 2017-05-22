Евгений Хвостов вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Югра»
МОСКВА, 22 мая —
Р-Спорт. Евгений Хвостов пополнил тренерский штаб хоккейного клуба «Югра», сообщается на официальном сайте ханты-мансийской команды.
Специалист, которому 28 мая исполнится 36 лет, будет тренировать в «Югре» защитников.
В минувшем сезоне Хвостов работал тренером команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Мамонты Югры». Грядущий сезон станет для него десятым в системе «Югры»: восемь лет Хвостов был игроком
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