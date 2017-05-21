День канадского хоккея прошел на арене «Барыса»

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Канады в РК Шон Перри Стайл, первый заместитель премьер-министра РК, президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин, президент ХК «Барыс» Аскар Шопобаев, звёзды хоккея: Кен Драйден (Ken Dryden), Игорь Ларионов, Брайан Пропп, Сэмми Джо Смол (Sami Jo Small), Билли Бриджес (Billy Bridges), Сергея Немчинов и другие.



В начале праздника свои двери открыла уникальная экспозиция, половина которой рассказывает об истории казахстанского хоккея, а во второй были представлены оригинальные экспонаты, привезённые из «Зала хоккейной славы» в Торонто, в числе которых оказались и игровые свитера легендарных хоккеистов Казахстана.



Затем гости праздника, болельщики и любители хоккея смогли продегустировать в холле арены традиционные канадские блинчики с кленовым сиропом. Самым большим счастливчикам удалось получить завтрак из рук Аскара Мамина, Игоря Ларионова, Кена Драйдена и других известных гостей.



Далее пришедшие болельщики могли посмотреть мастер-класс Игоря Ларионова, а также показательный матч между следж-хоккейной и женской командами.



Во второй половине дня любой желающий мог сфотографироваться и получить автограф от хоккеистов с мировыми именами: Кен Драйден, Игорь Ларионов, Брайан Пропп, Сэмми Джо Смол, Билли Бриджес, Сергей Немчинов.



Хоккейную атмосферу на арене создавала канадская рок-группа «Sheep Dogs», исполнившая свои собственные песни, а также кавер-версии на известные рок-композиции.



Центральным событием дня канадского хоккея стал захватывающая игра между командами Казахстана и Канады, которая завершился в серии послематчевых бросков со счётом 5:4 в пользу нашей команды. Победный буллит на счету Аскара Мамина.



Канада — Казахстан 4:5 Б (0:3, 2:1, 2:0, 0:1)



Шайбы:

0:1 — Александр Высоцкий (Павел Цуканов)

0:2 — Ануар Садыкулов ШБ

0:3 — Владимир Кобылянский (Ерлан Сагадиев, Аскар Шопобаев)

0:4 — Галым Мамбеталиев (Аскар Мамин)

1:4 — Денис Марук (Роберт Крон, Гай Гитцел)

2:4 — Роберт Белонжэ (Шон Стайл)

3:4 — Райан Келли (Роберт Крон, Денис Марук)

4:4 — Игорь Ларионов ШБ

4:5 — Аскар Мамин Б



Вратари: Семи Джо Смол — Александр Колюжный.



Игроки вышли на лёд в специально выпущенных для этого мероприятия свитерах с надписью «Хоккей объединяет». Хоть матч и имел статус товарищеского, болельщики на трибунах увидели яркий и зрелищный хоккей, который подарил много позитивных эмоций.



В составе казахстанской команды были не только ветераны отечественного хоккея, но и видные государственные деятели. В этот вечер гости праздника смогли увидеть без галстуков, но в хоккейной форме первого заместителя премьер-министра РК, президента Казахстанской федерации хоккея Аскара Мамина, министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, члена исполкома Казахстанской федерации хоккея Ануара Садыкулова, президента ХК «Барыс» Аскара Шопобаева. Среди тех, кого привыкли видеть в хоккейной амуниции, были такие известные имена, как Ерлан Сагымбаев, Галым Мамбеталиев, Вячеслав Белан, Александр Высоцкий, Александр Колюжный и другие. В тренерский штаб сборной Казахстана вошли Александр Корешков и Сергей Старыгин.



Особого внимания заслуживает кубок «Наследие», специально изготовленный к этому матчу. Его дизайн представляет собой симбиоз известных символов Казахстана и Канады, а 25 образов колосков пшеницы символизирую 25 успешных лет двустороннего сотрудничества стран. Уникальный трофей останется в Астане, и на него нанесут имена участников матча.



Во время перерывов для болельщиков проходили розыгрыши ценных призов, среди которых были две оригинальные канадские шубы.



Отдельно стоит отметить тот факт, что все деньги, вырученные от продажи входных и лотерейных билетов на день канадского хоккея будут направлены на поддержку детского хоккея в Казахстане.



Напомним, что это уже не первое такое мероприятие. Впервые день канадского хоккея на арене «Барыса» состоялся в 2016 году, тогда со счётом 6:5 также в серии послематчевых буллитов победу одержала сборная Казахстана.