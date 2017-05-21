«Обладатель “Боб Кларк Трофи”». Семь фактов о новичке «Барыса» Вее

1. Вей был задрафтован «Лос-Анджелес Кингз» в 2009 году в четвертом раунде под общим 96-м номером.



2. В НХЛ канадский форвард дебютировал в 2013 году. Сначала он выступал за «Лос-Анджелес Кингз» (18 матчей, 0+5), после чего отыграл два сезона за «Ванкувер Кэнакс» (116 матчей, 14+25), а затем перебрался в «Калгари Флэймз» (4 матча, 0+0).



3. Самым результативным сезоном в карьере Вея получился 2010/11, когда он, выступая за канадский клуб «Медисин Хэт Тайгерз», набрал 116 (46+70) очков в 69 матчах в WHL (Западная хоккейная лига).



4. В 2008 году в составе сборной Канады (Запад) Линден выиграл «бронзу» Мирового кубка вызова (U-17).



5. Из индивидуальных наград у Вея — «Боб Кларк Трофи» в сезоне-2010/11 как лучшему бомбардиру WHL, а также попадание в первую команду «Всех звезд WHL» в том же сезоне.



6. Свой дебютный гол в НХЛ Вей забил 11 октября 2014 года в матче «Ванкувер» — «Эдмонтон» (5:4 Б).



7. В 2016 году всех шокировала история, связанная с семьей хоккеиста. Его отец, Кертис Вей, с любовницей, Анджелой Николсон, намеревался убить свою жену (мать Линдена), а Николсон — своего мужа. По их плану, Бриджит Вей должна была погибнуть в пожаре, а Джим Николсон — от передозировки снотворным. Диалог Кертиса и Анджелы, в котором обсуждался этот план, был тайно записан Бриджит на iPod. В июне прошлого года им вынесли обвинительный приговор.