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21 мая 2017, 12:06 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Зал истории хоккея Казахстана откроется в «Барыс Арене»

Зал истории хоккея Казахстана откроется в «Барыс Арене», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Казахстана.

Зал истории хоккея Казахстана откроется в <span class=error>Барыс</span> Арене передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> Федерации хоккея Казахстана. Увеличить
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Как отмечается, экспозиция зала будет постоянно действующей.

Кроме того, сегодня в ледовом дворце до 19.00 проходит День канадского хоккея. Мероприятие является частью официального празднования 150-летнего юбилея Канады, 25-летия канадско-казахстанских дипломатических отношений, а также 60-летия хоккея в Казахстане.

В зале открылась эксклюзивная выставка «Зал хоккейной славы» с уникальными хоккейными экспонатами, привезенными впервые из Торонто, в том числе и Кубок Канады 1987 года.

В рамках мероприятия пройдет фото- и автограф-сессия с легендарными игроками хоккея: Кеном Драйденом (Ken Dryden), Игорем Ларионовым, Брайаном Проппом (Brian Propp), Сэмми Джо Смол (Sami Jo Small), Билли Бриджесом (Billy Bridges), Сергеем Немчиновым и другими, дегустация традиционных канадских блинчиков с кленовым сиропом, показательные хоккейные матчи (следж-хоккей, женский/юношеский хоккей). А также состоится лотерея с розыгрышем ценных призов и памятных сувениров, выступление известной канадской рок-группы The Sheepdogs.

Для гостей организован захватывающий матч между командами Канады и Казахстана с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в РК Шона Перри Стайла, первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина и звезд хоккея.

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