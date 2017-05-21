Зал истории хоккея Казахстана откроется в «Барыс Арене»

Как отмечается, экспозиция зала будет постоянно действующей.



Кроме того, сегодня в ледовом дворце до 19.00 проходит День канадского хоккея. Мероприятие является частью официального празднования 150-летнего юбилея Канады, 25-летия канадско-казахстанских дипломатических отношений, а также 60-летия хоккея в Казахстане.



В зале открылась эксклюзивная выставка «Зал хоккейной славы» с уникальными хоккейными экспонатами, привезенными впервые из Торонто, в том числе и Кубок Канады 1987 года.



В рамках мероприятия пройдет фото- и автограф-сессия с легендарными игроками хоккея: Кеном Драйденом (Ken Dryden), Игорем Ларионовым, Брайаном Проппом (Brian Propp), Сэмми Джо Смол (Sami Jo Small), Билли Бриджесом (Billy Bridges), Сергеем Немчиновым и другими, дегустация традиционных канадских блинчиков с кленовым сиропом, показательные хоккейные матчи (следж-хоккей, женский/юношеский хоккей). А также состоится лотерея с розыгрышем ценных призов и памятных сувениров, выступление известной канадской рок-группы The Sheepdogs.



Для гостей организован захватывающий матч между командами Канады и Казахстана с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в РК Шона Перри Стайла, первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина и звезд хоккея.