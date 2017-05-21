Зал истории хоккея Казахстана откроется в «Барыс Арене»
Зал истории хоккея Казахстана откроется в «Барыс Арене», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
пресс-службу Федерации хоккея Казахстана.
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Видимо, что-то случилось...
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Как отмечается, экспозиция зала будет постоянно действующей.
Кроме того, сегодня в ледовом дворце до 19.00 проходит День канадского хоккея. Мероприятие является частью официального празднования 150-летнего юбилея Канады, 25-летия
В зале открылась эксклюзивная выставка «Зал хоккейной славы» с уникальными хоккейными экспонатами, привезенными впервые из Торонто, в том числе и Кубок Канады 1987 года.
В рамках мероприятия пройдет фото- и
Для гостей организован захватывающий матч между командами Канады и Казахстана с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в РК Шона Перри Стайла, первого заместителя
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