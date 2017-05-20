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20 мая 2017, 13:25 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шопобаев: «Барыс» верит, что сохранит Бойда и Боченски, хотя переговоры идут тяжело

АСТАНА, 20 мая — Р-Спорт. «Барыс» верит, что сохранит в команде форвардов Дастина Бойда, Брэндона Боченски, защитника Кевина Даллмэна, хотя переговоры с игроками идут тяжело, заявил президент хоккейного клуба из Астаны Аскар Шопобаев.

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Контракты Бойда, Боченски и Даллмэна истекли после сезона-2016/17, в котором «Барыс» в ¼ финала плей-офф КХЛ проиграл магнитогорскому «Металлургу».

«Мы благодарны таким грандам, как Бойд, Боченски, (Найджел) Доус, Даллмэн — они много сделали для хоккея в Казахстане, наши детишки их боготворят. Мы ведем усиленные переговоры с игроками, могу сказать, что это тяжелые переговоры. К этому разговору лучше вернуться через неделю. Но определенно мы не хотели бы расставаться с нашим брендом, верим до конца, что игроки останутся», — сказал Шопобаев журналистам.

«У нас точно будут новые звездочки-легионеры. Могу сказать, что сейчас эти ребята играют в плей-офф Американской хоккейной лиги, и они готовы на натурализацию, чтобы не было провала у нас в сборной», — добавил он.

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