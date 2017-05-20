Шопобаев: «Барыс» верит, что сохранит Бойда и Боченски, хотя переговоры идут тяжело
АСТАНА, 20 мая —
Р-Спорт. «Барыс» верит, что сохранит в команде форвардов Дастина Бойда, Брэндона Боченски, защитника Кевина Даллмэна, хотя переговоры с игроками идут тяжело, заявил президент хоккейного клуба из Астаны Аскар Шопобаев.
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Контракты Бойда, Боченски и Даллмэна истекли после сезона-2016/17, в котором «Барыс» в ¼ финала
«Мы благодарны таким грандам, как Бойд, Боченски, (Найджел) Доус, Даллмэн — они много сделали для хоккея в Казахстане, наши детишки их боготворят. Мы ведем усиленные переговоры с игроками, могу сказать, что это тяжелые переговоры. К этому разговору лучше вернуться через неделю. Но определенно мы не хотели бы расставаться с нашим брендом, верим до конца, что игроки останутся», — сказал Шопобаев журналистам.
«У нас точно будут новые
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