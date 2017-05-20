Шопобаев: «Барыс» верит, что сохранит Бойда и Боченски, хотя переговоры идут тяжело

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракты Бойда, Боченски и Даллмэна истекли после сезона-2016/17, в котором «Барыс» в ¼ финала плей-офф КХЛ проиграл магнитогорскому «Металлургу».

«Мы благодарны таким грандам, как Бойд, Боченски, (Найджел) Доус, Даллмэн — они много сделали для хоккея в Казахстане, наши детишки их боготворят. Мы ведем усиленные переговоры с игроками, могу сказать, что это тяжелые переговоры. К этому разговору лучше вернуться через неделю. Но определенно мы не хотели бы расставаться с нашим брендом, верим до конца, что игроки останутся», — сказал Шопобаев журналистам.