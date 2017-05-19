Хоккейный клуб «Динамо-Минск» планирует полностью отказаться от услуг легионеров

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«Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба “Динамо-Минск”. Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе», — сказал Игорь Шуневич.

По его словам, данный замысел в целом одобрен Президентом. «Насколько это можно эффективно и быстро сделать, я доложу главе государства в ближайшее время по его поручению, просчитав все наши шаги и возможности, в том числе финансовые, для реализации такого замысла», — отметил председатель наблюдательного совета клуба.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, Игорь Шуневич подтвердил, что речь в том числе идет об отказе от легионеров среди игроков. «Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи», — заявил он.

Что касается возможных сроков для реализации предложения, Игорь Шуневич сказал: «Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне».

Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» также доложил Александру Лукашенко о начале комплектования команды на будущий сезон и иных вопросах в деятельности клуба.