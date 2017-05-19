Бывший игрок челябинского «Трактора» вошел в состав хабаровского «Амура»
Обмен произвели «Амур» и «Трактор». В результате к хабаровской команде присоединился 22-летний форвард Артем Севанькаев, а челябинский клуб получил денежную компенсацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
пресс-службу ХК «Амур».
Напомним, ранее клуб подписал контракты с Денисом Кузьминым, Семеном Бабинцевым, Алексеем Закарлюкиным и Михаилом Боярчуком. Также за «Амур» будут играть Георгий Бердюков, Валерий Бочкарев, Марек Квапил и Филипп Толузаков.
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